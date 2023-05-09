Без самолетов: как прошел парад Победы в Москве
На Красной площади в Москве прошел парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Президент России Владимир Путин поприветствовал ветеранов, пожал им руки, а затем произнес речь, в которой также заявил, что гордится участниками военной операции.
В этом году на церемонию приехали лидеры семи стран: президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, а также премьер-министр Армении.
В параде приняли участие свыше 8 тысяч военнослужащих, среди которых 530 участников военной операции на Украине, и 125 единиц вооружения и военной техники. Первым на параде Победы прошел танк Т-34. Также проехали зенитно-ракетные системы С-400 и ракетные комплексы «Ярс».
Командовал парадом главнокомандующий Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, а принимал министр обороны Сергей Шойгу. Парад длился 45 минут. Традиционная воздушная часть в этом году не проводилась. Когда шествие завершилось, Владимир Путин и лидеры приглашенных стран направились в Александровский сад, чтобы возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата.
Как прошел парад Победы в Москве — в галерее «Газеты.Ru».
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Танк Т-34 на военном параде, посвящённом 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади в Москве
Военнослужащие парадных расчетов во время парада, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Президент РФ Владимир Путин, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев (слева), президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (второй слева) идут к трибунам перед началом парада в Москве, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2023 года
Военнослужащие парадных расчетов перед началом парада, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2023 года
Президент РФ Владимир Путин и гости на Красной площади во время парада в Москве, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Военнослужащие парадных расчетов перед началом парада, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади
Президент РФ Владимир Путин выступает на параде в Москве, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Военнослужащие парадных расчетов перед началом парада, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади
Премьер-министр Армении Никол Пашинян (в первом ряду слева), президент Белоруссии Александр Лукашенко (в первом ряду третий слева), президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (в первом ряду второй справа) на параде в Москве, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Снайперы обеспечивают безопасность во время парада, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Военнослужащие парадных расчетов перед началом парада, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2023 года
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин перед началом парада в Москве, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая 2023 года
Военнослужащие на военном параде, посвящённом 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади в Москве
Актер и режиссер, член партии «За Правду» Иван Охлобыстин (второй слева) на Красной площади перед военным парадом в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Военнослужащие парадных расчетов в Москве на военном параде, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Президент РФ Владимир Путин и гости на трибуне на Красной площади во время парада в Москве, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Председатель партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев перед началом парада, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Парад на Красной площади в Москве, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Военный парад на Красной площади, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Министр обороны России Сергей Шойгу на военном параде в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Военный парад на Красной площади, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Курсанты Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова перед началом военного парада в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Девушка в форме времен Великой Отечественной войны перед началом парада в Москве, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Автономная пусковая установка ПГРК «Ярс» едет на Красную площадь в Москве на военный парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Президент РФ Владимир Путин наблюдает с трибуны на Красной площади за ходом парада в Москве, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На первом плане: Танк Т-34-85 времен Великой Отечественной войны
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, председатель Конституционного Суда РФ Валерий Зорькин, генеральный прокурор Игорь Краснов, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на параде в Москве, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Автономные пусковые установки ПГРК «Ярс» на параде в Москве, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Автономные пусковые установки ПГРК «Ярс» и бронеавтомобили АМН 233114 «Тигр-М» (слева) едут на Красную площадь в Москве на военный парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Военнослужащие парадных расчетов во время парада, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева направо) и министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев (справа) во время парада, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Музыканты военного оркестра на военном параде, посвящённом 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади в Москве
Глава ФСБ РФ Александр Бортников во время парада, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.