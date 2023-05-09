Без самолетов: как прошел парад Победы в Москве

На Красной площади в Москве прошел парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Президент России Владимир Путин поприветствовал ветеранов, пожал им руки, а затем произнес речь, в которой также заявил, что гордится участниками военной операции.

В этом году на церемонию приехали лидеры семи стран: президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, а также премьер-министр Армении.

В параде приняли участие свыше 8 тысяч военнослужащих, среди которых 530 участников военной операции на Украине, и 125 единиц вооружения и военной техники. Первым на параде Победы прошел танк Т-34. Также проехали зенитно-ракетные системы С-400 и ракетные комплексы «Ярс».

Командовал парадом главнокомандующий Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, а принимал министр обороны Сергей Шойгу. Парад длился 45 минут. Традиционная воздушная часть в этом году не проводилась. Когда шествие завершилось, Владимир Путин и лидеры приглашенных стран направились в Александровский сад, чтобы возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

Как прошел парад Победы в Москве — в галерее «Газеты.Ru».