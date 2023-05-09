Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Фото

Без самолетов: как прошел парад Победы в Москве

На Красной площади в Москве прошел парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Президент России Владимир Путин поприветствовал ветеранов, пожал им руки, а затем произнес речь, в которой также заявил, что гордится участниками военной операции.

В этом году на церемонию приехали лидеры семи стран: президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, а также премьер-министр Армении.

В параде приняли участие свыше 8 тысяч военнослужащих, среди которых 530 участников военной операции на Украине, и 125 единиц вооружения и военной техники. Первым на параде Победы прошел танк Т-34. Также проехали зенитно-ракетные системы С-400 и ракетные комплексы «Ярс».

Командовал парадом главнокомандующий Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, а принимал министр обороны Сергей Шойгу. Парад длился 45 минут. Традиционная воздушная часть в этом году не проводилась. Когда шествие завершилось, Владимир Путин и лидеры приглашенных стран направились в Александровский сад, чтобы возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

Как прошел парад Победы в Москве — в галерее «Газеты.Ru».

Картина дня
Военная операция РФ на Украине. День 440-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 440-й день
«За Россию! За Победу! Ура!». Что сказал Путин на Красной площади
Владимир Путин заявил на параде Победы, что против России вновь развязана война
«Это пощечина нашим предкам». Киев заявил о непростительной ошибке своего посла в Германии
Мельник раскритиковал отказ посла Украины в ФРГ возлагать цветы к советскому мемориалу
Агрессивная толпа не позволила послу России в Польше возложить цветы к мемориалу
Военкоры сообщили о ликвидации под Артемовском командира бригады «Азов»* Юденко
В МИД РФ сообщили, что послы Британии и США не были приглашены на Парад Победы в Москве
Глава Минздрава Мурашко рассказал о самочувствии Прилепина
Новости и материалы
Новейшие бронемашины «Ахмат» и «Спартак» впервые приняли участие в Параде Победы 9 мая
Министр спорта Матыцин пожелал скорейшего выздоровления фигуристу Костомарову
Актер Владимир Гостюхин раскритиковал современное военное кино
Раскрыта причина смерти двойника Ким Кардашьян
Адвокат Хурчакова заявила о возможности увеличить пенсию за счет советского стажа
SANA: cилы безопасности Сирии ликвидировали двух полевых командиров ИГ*
В ВОЗ назвали число погибших и пострадавших в конфликте в Судане
Посол Андреев заявил, что полиция не собирается противодействовать агрессивной толпе
Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле села Сподарюшино со стороны ВСУ
Nintendo продала более одного миллиарда игр для консоли Switch
Игрок «Спартака» Зиньковский назвал реальными шансы красно-белых на второе место в РПЛ
В Ленобласти пьяный отец случайно задавил во сне двухмесячную дочь
Президент Мексики обвинил губернатора Флориды в использовании мигрантов из-за выборов
В Ленобласти охотник случайно прострелил себе живот, целясь в глухаря
Дом моды Dior представит свою круизную коллекцию в Мексике
Звезда «Настоящих домохозяек Атланты» Ким Золчиак живет с мужем во время развода в конфискованном доме
Ким Чен Ын: армия и народ РФ борются за мир и против произвола
Посол РФ в Варшаве Андреев назвал инцидент у мемориала безобразием и нарушением порядка
Все новости
«У ВСУ нет шансов снова закрепиться на островах». Что происходит на Днепре под Херсоном
РИА Новости: Россия взяла под контроль подходы ко всем островам в устье Днепра
Тест: как хорошо вы помните песни Булата Окуджавы
Ответьте на шесть вопросов о популярных песнях, которые многие знают наизусть
Кто из мировых лидеров приедет в Москву на Парад Победы
Путин поздравил с Днем Победы всех лидеров стран СНГ, кроме Молдавии Грузии и Украины
Обида и разочарование. Боррель объяснил, почему в мире не поддерживают санкции против РФ
Главный евродипломат Боррель: конфликт на Украине обнажил разногласия Запада с остальным миром
На Украине отменили День Победы на 9 мая. Что об этом думают в России
Зеленский подписал указ об установлении на Украине 9 мая Дня Европы вместо Дня Победы
«Очень серьезная угроза»: как планирующие бомбы ВС РФ могут повлиять на контрнаступление ВСУ
Telegraph: планирующие бомбы России заставляют Киев пересмотреть планы по контрнаступлению
Южный Урал в огне. Есть погибшие
«Убивали и будем убивать»: Буданов прокомментировал свою причастность к смерти Дугиной
Глава военной разведки Украины Буданов заявил о готовности убивать россиян по всему миру
Тест: угадайте, из какого советского фильма про войну эта фраза
Кто из киногероев сказал знаменитые слова?
Военная операция РФ на Украине. День 439-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 439-й день
«Выжить при таком взрыве нельзя»: Прилепин впервые прокомментировал покушение
Прилепин сообщил, что был за рулем автомобиля и за 5 минут до взрыва высадил из машины дочь
«В начале июня у нас закончатся деньги». В США спорят о том, что делать с госдолгом
Глава Минфина США Йеллен предупредила об исчерпании экстраординарных мер для избежания дефолта
«Все украинские БПЛА уничтожены». Крым атаковали два десятка дронов
Минобороны: ночью над Черным морем были обнаружены и сбиты 22 украинских беспилотника
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях