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Как Москву украсили к Новому году

Почти 5 тысяч световых декораций установили в Москве к Новому году

Как и в предыдущие годы, к наступлению 2024 года Москва преобразилась. Город украсили более 4,9 тысячи световых декораций, рассказал заместитель мэра города Петр Бирюков.

В центр столицы вернулись восемь больших световых арок, напоминающих фасады главных театров Москвы. В парке Победы установили гигантский елочный шар высотой 20 метров, а световые опоры в «Зарядье» украсил «новогодний серпантин». Полюбившаяся москвичам и гостям столицы инсталляция «Полярные медведи» заняла свое место в Ростокино.

Одно из главных туристических мест Москвы — Парк Горького — тоже нарядили к празднику. В парке появились белые ели с игрушками и открылся самой большой в городе каток. Впервые за несколько лет частью ледовой аллеи стала Пушкинская набережная.

Традиционная новогодняя ГУМ-ярмарка заработала на Красной площади. Здесь россияне уже могут окунуться в атмосферу праздника: покататься на коньках или каруселях под новогоднюю музыку, отведать аппетитные угощения и, конечно, купить подарки и сувениры.

Как Москву украсили к новому 2024 году — в фотогалерее «Газеты.Ru»

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