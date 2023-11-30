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Умер экс-госсекретарь США Генри Киссинджер

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер умер на 101-м году жизни

В возрасте 100 лет умер бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Он скончался в своем доме в Коннектикуте 30 ноября.

Киссинджер был госсекретарем в 1973-1977 годах при президентах Ричарде Никсоне и Джеральде Форде. С его именем связано понятие «челночной дипломатии» — ситуации, когда конфликт между двумя государствами решается с участием посредника и на его условиях.

Этим термином можно описать усилия Киссинджера по урегулированию арабо-израильской войны «Судного дня» в 1973 году. Политик умудрился провести 28 встреч с представителями конфликтующих сторон, прежде чем они пришли к соглашению.

Киссинджер — один из авторов американской доктрины «гибкого реагирования», выступал за разрядку напряженности между США и СССР в годы холодной войны, установление контроля над ядерными вооружениями и налаживание отношений с коммунистическим Китаем. Он также внес вклад в прекращение войны во Вьетнаме, за что удостоился Нобелевской премии мира.

После ухода с поста он стал международным консультантом, писателем и лектором, но продолжал принимать участие в международной политике. В 2022 году Генри Киссинджер выступил за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине и предложил восстановить статус-кво до начала военной операции, оставив Крым и часть Донбасса под контролем России.

«Америка потеряла знакового дипломата со смертью Генри Киссинджера», — заявил его помощник Джеймс Бейкер.

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