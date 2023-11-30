Страшное ДТП: 10 лет назад погиб Пол Уокер

Ровно 10 лет назад, 30 ноября 2013 года, американский актер Пол Уокер ехал со своим другом Роджером Родасом с благотворительного мероприятия. Родас был за рулем красного Porsche Carrera GT, Уокер сидел рядом. Водитель не справился с управлением — авто влетело в фонарный столб, после чего — в дерево, и сразу загорелось. Шансов выжить у мужчин не было. По словам близких актера, в тот день он собирался вместе с дочерью купить рождественскую елку, поэтому торопился к ней.

По злой иронии судьбы Пол Уокер был наиболее известен благодаря роли Брайана О'Коннера в «Форсаже» — кинофраншизе о суперкарах и быстрой езде.

«Когда я согласился на съемки в первой части, то только и радовался: «Сейчас погоняем!» Но потом понял, что зрителей привлекало то, что связывает героев помимо любви к быстрой езде. Постепенно на первый план у нас вышли темы семьи, верности», — рассказывал Уокер «Газете.Ru» в 2011 году.

Актер также снимался в картинах «Кто здесь босс?», «Это все она», «Черепа», «Беги без оглядки», «Подстава», «Райский проект» и «Побеждая время». Он был серфингистом, морским биологом, фермером и защитником природы.

Как вспоминали знакомые актера, смыслом жизни Уокера была его дочь Мидоу. Сейчас девушка пробует себя в актерской профессии, она снялась в десятой части «Форсажа».

По каким ролям запомнился Пол Уокер кроме «Форсажа» — в фотогалерее «Газеты.Ru»