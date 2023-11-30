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Страшное ДТП: 10 лет назад погиб Пол Уокер

Прошло десять лет со дня смерти американского актера Пола Уокера

Ровно 10 лет назад, 30 ноября 2013 года, американский актер Пол Уокер ехал со своим другом Роджером Родасом с благотворительного мероприятия. Родас был за рулем красного Porsche Carrera GT, Уокер сидел рядом. Водитель не справился с управлением — авто влетело в фонарный столб, после чего — в дерево, и сразу загорелось. Шансов выжить у мужчин не было. По словам близких актера, в тот день он собирался вместе с дочерью купить рождественскую елку, поэтому торопился к ней.

По злой иронии судьбы Пол Уокер был наиболее известен благодаря роли Брайана О'Коннера в «Форсаже» — кинофраншизе о суперкарах и быстрой езде.

«Когда я согласился на съемки в первой части, то только и радовался: «Сейчас погоняем!» Но потом понял, что зрителей привлекало то, что связывает героев помимо любви к быстрой езде. Постепенно на первый план у нас вышли темы семьи, верности», — рассказывал Уокер «Газете.Ru» в 2011 году.

Актер также снимался в картинах «Кто здесь босс?», «Это все она», «Черепа», «Беги без оглядки», «Подстава», «Райский проект» и «Побеждая время». Он был серфингистом, морским биологом, фермером и защитником природы.

Как вспоминали знакомые актера, смыслом жизни Уокера была его дочь Мидоу. Сейчас девушка пробует себя в актерской профессии, она снялась в десятой части «Форсажа».

По каким ролям запомнился Пол Уокер кроме «Форсажа» — в фотогалерее «Газеты.Ru»

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