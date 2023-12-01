Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Фото

Бодя из Кемерово, Рислинг и Эми Уайнхауз: кто живет дома у сотрудников «Газеты.Ru»

Всемирный день домашних животных отметили 30 ноября

30 ноября отмечают Всемирный день домашних животных. Праздник посвящен всем питомцам и напоминает об ответственности, которую за них несут хозяева.

Идея проведения этого праздника впервые появилась еще в 1931 году во Флоренции, в Россию традиция пришла только в 2000 году. Ежегодно этот день отмечают обладатели домашних питомцев, ветеринары, кинологи и зоозащитники.

Питомец есть у каждого второго россиянина, а каждый пятый взял домашнее животное из приюта, свидетельствуют данные опросов. Если судить по внутреннему опросу редакции — очень многие забирают выброшенных человеком животных с улицы, из подъездов и дач.

В честь праздника второй год подряд публикуем подборку фотографий любимцев сотрудников «Газеты.Ru». И снимаем шляпы перед питомцами, которые навсегда ушли от нас — и вас.

Картина дня
«У нас новая фаза конфликта»: Киев строит укрепления от Донбасса до Западной Украины
Зеленский: с наступлением зимы начался новый этап конфликта с Россией
Источник в СБУ признался в причастности службы к взрыву в самом длинном тоннеле России
CNN: диверсию в Северомуйском тоннеле в Бурятии устроила СБУ
Иностранцы потеряли право управлять аэропортом Пулково
Путин изъял у кипрской компании право управлять петербургским аэропортом Пулково
Ольга Бузова описала свои идеальные отношения
Стало известно, сколько представителей ХАМАС арестовал Израиль с начала конфликта
Эксперты рассказали, как выбрать искусственную елку на Новый год
Два человека пострадали при пожаре на рынке «Садовод» в Москве
Новости и материалы
«У меня начались свободные отношения»: Дмитрий Колдун о расставании с женой
Судебные приставы забрали дочь у родителей, которые запрещали ходить ей в школу
Во Внуково разоблачили украинского агента
Актер Левин — о пропаже сына: «полиция не знает, в каком направлении его увезли»
Путин рассказал о результатах развития медицины
Индия увеличила закупку дешевой нефти из России
Чемпионка России рассказала, чем ее расстроило выступление Кондратюка на Гран-при
Никас Сафронов назвал Клару Новикову патриоткой после выступления с флагом Украины
Волочкова грубо высказалась о Лазареве и других артистах: «Голые короли»
Стало известно, почему у людей отсутствуют младенческие воспоминания
Звезда «Универа» снялась в чулках и корсете за пианино
Песков анонсировал совещание Путина с постоянными членами Совбеза России
Омбудсмен рассказала о просьбах украинских военнопленных
Анонсировано введение в России медицинского осмотра работников
В Кремле высказались о длительности санкций в отношении РФ
В Кремле заявили о заинтересованности РФ в раскопках Франции на Бородинском поле
Песков заявил, что встреча Путина с Сечиным пройдет в закрытом режиме
Иностранный тренер заявил, что Дзюбу мотивируют только деньги
Все новости
Генконсульство Германии закрылось в Екатеринбурге
Журналистке «Радио Свобода» Курмашевой продлили арест
Националиста Демушкина задержали в Тбилиси. Депортировали в Россию и задержали в Москве
В аэропорту Тбилиси задержали националиста Демушкина и депортировали в Россию
«Сталинская Русь»: в чем ложь фильма «Александр Невский»
Фильм Эйзенштейна «Александр Невский» вышел в прокат 85 лет назад
Георгий Бовт
Как Генри Киссинджер катался на «Кадиллаке» Брежнева по Москве и начал «разрядку» с СССР
Удобная мода: как выбрать теплые зимние кроссовки
Стилист Демченко назвала толстую подошву главным параметром зимних кроссовок
«Лучший пикап, лучший спорткар»: Tesla Cybertruck поступил в продажу
Тест: продолжите известные стихотворения о зиме
Попробуйте закончить фразу из «зимней» русской поэзии
«Список конфискованного огромный». Суд изъял у Захарченко две квартиры и ювелирку
Суд изъял в доход РФ имущество экс-полковника МВД Захарченко на 50 млн рублей
Аргентина отказалась от БРИКС через соцсети
Будущая глава МИД Мондино заявила об отказе Аргентины вступать в БРИКС
«Жертва гибридной войны». Лавров предупредил о возможной судьбе Молдавии
Лавров заявил, что Молдавии готовят участь жертвы гибридной войны против России
«Скандальные высказывания». Израиль отозвал посла из Испании
МИД Израиля отозвал посла в Испании после заявления премьера Санчеса
Ответственный тренд. ESG-принципы работают в России не одно десятилетие
Сегодня во всем мире отмечают международный день ESG
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий