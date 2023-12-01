01 декабря 2023, 12:36
Фото
Бодя из Кемерово, Рислинг и Эми Уайнхауз: кто живет дома у сотрудников «Газеты.Ru»
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Ладо, почти 5 месяцев. Любит пить воду из унитаза, не уважает чужие границы и дает бой любым растениям в доме
Булка, 1,7 года. Найдена зимой в подъезде многоэтажки, любит паштет и гоняться за лазерной указкой
Васаби, 2 года. Была спасена от безумной пенсионерки. Видимо, отсюда и непроходящее чувство голода. Но сейчас все хорошо!
Кавапу по имени Хан, на фото ему 2 месяца. Любит делать дела на ковер, обнимать кошку и есть творог.
Шотландка Масяня 5 лет от роду. Куплена на Птичьем рынке, самая воспитанная на свете (одна слабость — ковыряться в мусорном ведре). Не любит обниматься с кавапу Ханом, но ее не спрашивали
Шлепа, 2 года. Очень любит воровать хлебные корочки
Пес Бато, 5 лет. Слишком умный и красивый — знает это и очень ловко пользуется при виде чужих людей, чтобы получить комплименты и вкусности
Кузя, 10 лет. Был куплен на рынке в качестве лекарства от стресса. Любит принимать необычные позы
Тристан, 4,5 года. Спасен от выселения из коммуналки, любит шерстяные клубки и следить за птичками с балкона
Кексик, 6 лет. Любит много кушать и очень не любит сидеть на диете
Кузя, 4 года. Не позволяет нарушать свои личные границы. Любит себя и яркую канцелярию
Йося, 2 года. Вечно недоволен жизнью, любит ватные палочки и коворкинг кожаных
Кот Мефодий, 7 лет. Имеет свою кроватку с подушечкой и одеялком
Кесси, 2 года. Была найдена добрыми волонтерами на стройке. Когда хочет есть, кладет в свою миску игрушечную мышку
Тимоша, 6 лет. Не любит мясо, но любит халву и грецкие орехи
Кэсси, 7 лет. Любит драть мебель, гоняться за своим хвостом, скакать по квартире, спать под одеялом и кричать на хозяев. Вместо мяуканья крякает как утка
Ричи, почти 3 года. По паспорту зовут Кристиан Диор Стюмерс.
Супер интеллигентный и умный. Настолько, что иногда работает за хозяина и никто этого не замечает
Чука, 4 месяца. Была получена на заправке в Можайском районе из коробки с подброшенными котятами. Любит играть со шнурками (и вообще со всем, с чем можно играть), оглушительно урчит, гоняется за собачьим хвостом, но пока не поймала
Тима, 16 лет, взяли по объявлению. Характер нордический, квартирный охотник — гроза синиц, покоритель дверей и шкафов
Кошка Рислинг, 3 года. Была спасена в деревне, а выросла в огромную аристократку с мерзким характером. Больше всего на свете любит выпендриваться
Тимофей, 10 лет. Был взят из приюта еще котенком. Очень любит поесть и кататься по подъездным лестницам, но при этом очень чистоплотный
Кот-гигант Сэм, точный возраст неизвестен. Нашли в дачном поселке, там его звали Общак (потому что его кормило все село). Дурачок и лентяй, но птиц и крыс ловит. Теперь у него есть дом и семья
Барс Барсыч, 5 лет. Найден в подъезде в 2019 году. Умный и ласковый, умеет отбивать кулачок, любит гостей и восхищает всех, кто с ним знакомится
Гриша, 16 лет. Любит красный цвет и орать
Герда, 6 лет. Самая веселая и классная девочка, найденная в приюте. За этой красотой пришлось ехать 6 часов, но это того стоило!
Чуня, возраст неизвестен. Кинулась под машину и начала жить свою лучшую жизнь (завидую). Любит снег, драться с большими собаками, притворяться бедным родственником и смотреть Собчак
Гарфилд, 9 лет. Сын рок-н-ролльной кошки КубаЛибры, жившей на репетиционной базе. Носит розовый маникюр. С тех пор, как стал жить с собакой Бобой, начал откликаться на обращение Биба.
Боба, 6 лет. Принята в руки из утробы матери, залюблена с первой секунды в жизни, наглее существо найти сложно. Пока все нормальные люди и питомцы мечтают о том, чтобы зима скорее закончилась, Боба радостно колбасится по сугробам. Что она в них ищет и вынюхивает, лучше никому не знать
Фунти-Дрюнти. Живет в отдельной клетке рядом с тремя родственницами. Любит грызть свою клетку, кушать огурцы и умываться
Арчик, 7 лет (наверное). Найден холодной поздней осенью по пути с дачи примерно 6 лет назад. Обогрет, вылечен и окружен любовью. Порода — недотакса, недоджек-рассел
Ричард, 8 лет. Вислоухий шотландец Scottish Fold
Мишель, 8 лет. Любит просить еду со стола, охотиться за голубями и плавать в речке летом
Лиза и Алеша. Были найдены на улице с разницей два года
Лея (но чаще шуба, кисулька, кошка), 3 года.
Родилась под звуки арфы и вздохи ангелов, самая доставучая и семейная кошка из всех мне знакомых. Делает массаж и кекеке
Тихон, точный возраст неизвестен (около 12 лет).
На обращение «Кот!» почти всегда отвечает «Мяу!»
Сырник, 2 года. Хороший мальчик
Цирилла, 5 лет.
Понимает русский язык, хотя с рождения не имеет половины мозга. Утраченная половина скорее всего отвечала за чтение и редактирование заметок. Любит батареи и путешествия на ручках
Бася, 11 лет.
Сильно недолюбливает этот мир и кожаных. Найдена суровой сибирской зимой в минус 30 в коробке на остановке
Эми Уайнхауз, 5 месяцев. Несмотря на юный возраст, идеально буханизирует. Была выклянчена у семьи мигрантов, которые выносили ее гулять на улицу в коробке
Чуи, около двух лет.
Взяли для того, чтобы говорить, возвращаясь с работы: «Чуи, мы дома»
Гарик, 3 года.
Сейчас весит в районе 90 кг, любит играть с рабочими на дачном участке, по ночам не пускает их в туалет
Масюк, 2 года.
Любит много кушать, спать и командовать в доме. И да, Масюк — девочка
Кот Лем (черно-белый), 6 лет. Характер нордический, к гостям выходит в среднем только спустя 3 часа залегания под кроватью, в качестве игрушек признает исключительно ниточки (главным образом зубные).
Кот Том (шпротина), 5 лет. Ужасно любвеобильный, не может без людей и все время на них гнездится. В тех случаях, когда есть из кого выбрать, предпочитает новых.
Собака Дженни, 6 лет. Боится всего на свете — от салютов до завывающего за окном ветра, но в хорошем настроении бывает самым счастливым существом на свете.
Черепаха Билл, 7 лет. Пират с мрачной предысторией, любит ворочать камни на дне аквариума и играть в гляделки с Томом
Принц. У него много пальцев, и лапы как будто в варежках. А еще нет хвоста. Это не мутант, а порода пикси-боб!
Он трусишка и боится людей. Но хозяева надеются, что со временем он раздобреет
Кот мистер Дольчик и кошка Вита, 7 лет.
Пусть фотография не вводит вас в заблуждение: стирать и прибираться они не любят, напротив, являются повелителями хаоса — в их видении это и есть единственный порядок
Умико, 1 годик.
Порода сиба-ину. Вредная девчуля. Любит всех людей и пахнет хлебушком
Маленький такс Паркер, 10 месяцев.
Когда его взяли, помещался на ладошках. Впервые увидел снег и сошел с ума от радости
Харви Жопкович
Агама Роллан, для своих — Ролик (по образу жизни — Мажорик). За полгода жизни успел съездить в Сочи на машине. Живет в Москве под лампой, мечтает о солнце. Может простоять целый день на двух лапах, пока не выпросит любимых сверчков. Полезные для него кабачки и салат выплевывает
Это Бодя, ему около трех лет.
Два с половиной года назад он подошел к своим будущим хозяевам в Кемерово и не стал уходить. Теперь он москвич, спит на подушках и ни в чем себе не отказывает
Мия, 12 лет. Котенок и гав-кошка, с характером и поведением собаки, был подобран
Нюра, 1 год. Любит лежать в странных позах и приносить мышь как собака
30 ноября отмечают Всемирный день домашних животных. Праздник посвящен всем питомцам и напоминает об ответственности, которую за них несут хозяева.
Идея проведения этого праздника впервые появилась еще в 1931 году во Флоренции, в Россию традиция пришла только в 2000 году. Ежегодно этот день отмечают обладатели домашних питомцев, ветеринары, кинологи и зоозащитники.
Питомец есть у каждого второго россиянина, а каждый пятый взял домашнее животное из приюта, свидетельствуют данные опросов. Если судить по внутреннему опросу редакции — очень многие забирают выброшенных человеком животных с улицы, из подъездов и дач.
В честь праздника
публикуем подборку фотографий любимцев сотрудников «Газеты.Ru». И снимаем шляпы перед питомцами, которые навсегда ушли от нас — и вас. второй год подряд