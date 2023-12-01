Бодя из Кемерово, Рислинг и Эми Уайнхауз: кто живет дома у сотрудников «Газеты.Ru»

30 ноября отмечают Всемирный день домашних животных. Праздник посвящен всем питомцам и напоминает об ответственности, которую за них несут хозяева.

Идея проведения этого праздника впервые появилась еще в 1931 году во Флоренции, в Россию традиция пришла только в 2000 году. Ежегодно этот день отмечают обладатели домашних питомцев, ветеринары, кинологи и зоозащитники.

Питомец есть у каждого второго россиянина, а каждый пятый взял домашнее животное из приюта, свидетельствуют данные опросов. Если судить по внутреннему опросу редакции — очень многие забирают выброшенных человеком животных с улицы, из подъездов и дач.

В честь праздника второй год подряд публикуем подборку фотографий любимцев сотрудников «Газеты.Ru». И снимаем шляпы перед питомцами, которые навсегда ушли от нас — и вас.