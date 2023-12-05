Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Фото

«Ревизорро всея Руси»: Елене Летучей – 45

Телеведущая Елена Летучая отмечает юбилей

Елена Летучая-Анашенкова родилась 5 декабря 1978 года в семье инженеров. Будущая телеведущая выросла в Амурской области, куда ее родителей отправили строить БАМ. По совету семьи она закончила финансовый колледж и первое время успешно работала финансистом в «Газпроме» и РЖД.

В 29 лет Летучая резко изменила свой профессиональный вектор: поступила в Останкинскую школу, отучилась на ведущую и устроилась на телевидение. Сначала она была стажером и редактором на чужих программах, потом добилась позиции продюсера, готовила программу «Пусть говорят». Нервная работа на Первом канале закончилась проблемами с сердцем, и ведущая попала в больницу. После этого она ушла с федерального ТВ и переключилась на кабельные каналы, в том числе развлекательную «Пятницу». Тогда-то 34-летняя Летучая и попала в программу «Ревизорро», став узнаваемой по всей стране.

Сейчас ведущая занимается другими проектами, а из «Ревизорро» ушла из-за усталости. По словам Летучей, руководство канала постоянно экономило на ней и не могло защитить во время конфликтов на сьемках.

Кредо ведущей заключается в том, что никогда не поздно поменять работу или даже направление карьеры. «Что касается возраста — никогда не поздно! Человек — очень трусливое существо, страшно срываться с насиженного места и идти в неизвестность. Но если вы чего-то хотите — добивайтесь, работайте, и наверху вас обязательно увидят, заметят, испытают — а потом дадут то, чего вы хотите», — говорила она.

Картина дня
Мигранты, амнистия и права человека. О чем говорил Путин на заседании СПЧ
Встреча Путина с Советом по правам человека — онлайн
Российские силы ПВО сбили 22 беспилотника ВСУ над Азовским морем и Крымом
В северной части сектора Газа полностью исчезла связь
На Украине призвали поддержать отстранение российских спортсменов
Взрывное устройство, спрятанное в мультиварке, обезвредили в новосибирском военкомате
Российский корабль прибыл в Южно-Китайское море
Собянин поздравил москвичей с годовщиной начала контрнаступления в битве под Москвой
Новости и материалы
Футболист клуба РПЛ пойдет учиться на таксиста
Крымский мост вновь открыт
Школьников Якутска отправили на дистанционное обучение из-за 49-градусных морозов
Курс доллара снизился до 90,8 рубля
Выплаты при гибели военных хотят распространить на их еще не родившихся детей
Пушков прокомментировал исторический рост цены на золото
Волонтеры на севере России нашли мужчину, пропавшего два месяца назад
«Вашингтон» разгромно уступил «Аризоне», Овечкин не отметился заброшенными шайбами
Катер ВСУ со взрывчаткой на борту нашли в Крыму
Военный эксперт объяснил стратегическое значение взятия Артемовского
Индия вернула модуль лунной миссии на околоземную орбиту
Российский военный заявил, что ВСУ нанесли артудар по своим военнослужащим
В УЕФА признали, что чемпионат мира зимой не пошел на пользу футболу
Средства ПВО сбили четыре и перехватила два украинских беспилотника самолетного типа
Небольшой снег ожидается в Москве
В Германии заявили о многократном превосходстве России над Украиной
Газета опубликовала фото Кисиды с главой дружественной «Церкви объединения» структуры
В результате взрыва в пригороде Вашингтона были ранены полицейские
Все новости
Беспилотник США совершает разведывательный полет над Румынией и Черным морем
Умерла младшая сестра Фиделя Кастро Хуанита
Названа доля релокантов, которые вернулись в Россию
Трейлер игры GTA VI набрал в интернете огромное количество просмотров
«Все играют против Зеленского»: к чему приведет раскол элит на Украине
«Украинская правда»: Зеленский контактирует с офицерами ВСУ в обход Залужного
Что известно о деле против бывшего губернатора Белых
Гособвинение запросило для экс-главы Кировской области Белых 12 лет колонии
«Мумия», «Джордж из джунглей» и еще 6 лучших ролей Брендана Фрейзера
«Вернуть доверие государства»: Машков рассказал о будущем «Золотой маски»
Худрука Театра Табакова Машкова выбрали председателем Союза театральных деятелей
«Россия достигнет своей цели». Западные генералы не верят в победу Украины
Польский генерал Коморницкий: Россия перешла к тактике полного уничтожения ВСУ
«Украина окажется на коленях». Что произойдет, если конгресс не выделит финансирование Киеву
Белый дом сообщил конгрессу США, что средства на помощь Украине заканчиваются
«Нужно снизить накал риторики»: в России пообещали не запрещать аборты
Матвиенко выступила против запрета абортов, назвав две причины их проведения
«Борьба с диверсантами и шпионами». В новых регионах возродили «Смерш»
Гурулев рассказал о возрождении контрразведки «Смерш» в новых регионах России
«Пойдем освобождать»: Венесуэла проголосовала за присоединение 70% Гайаны
Жители Венесуэлы на референдуме проголосовали за присоединение части Гайаны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий