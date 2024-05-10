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На Украине начали готовить общественное мнение к сдаче Часова Яра

Economist: в ВСУ готовят общественное мнение к сдаче Часова Яра

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Thomas Peter/Reuters

Командующий сухопутными силами ВСУ Александр Павлюк готовит общественное мнение Украины к сдаче населенного пункта Часов Яр. Об этом пишет журнал The Economist.

«Генерал Павлюк, похоже, готовит общественное мнение к тому, что некоторые считают неизбежным. Он утверждает, что потеря Часового Яра не будет иметь «решающего значения»; это просто «обычное городское поселение»», - говорится в сообщении издания, которое взяло интервью у Павлюка.

Как отмечается в сообщении журнала, одной из наиболее неотложных задач, стоящих перед генералом, является создание десяти новых бригад для подготовки к российскому наступлению.

3 мая британский эксперт Александр Меркурис заявил, что украинские чиновники в частных разговорах признают скорую потерю Донбасса. По его словам, ключевой задачей для командования ВСУ сейчас является сохранение армии, а не попытки удержать Донбасс. Он также отметил, что положение украинской армии в регионе становится все хуже, на многих участках фронта, в том числе и под населенными пунктами Очеретино и Часов Яр, оборона ВСУ начинает постепенно рушиться.

Ранее британский аналитик рассказал об уничтожении ВС РФ артиллерийских систем ВСУ.

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