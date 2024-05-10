Появилось видео, как сотни левых радикалов штурмуют завод Tesla под Берлином

Под Берлином сотни левых радикалов штурмуют завод Tesla. Кадры публикует РИА Новости.

Отмечается, что протестующие выступают против расширения производства завода Tesla, из-за чего будут вырублено 100 гектаров леса. На видео показано, как сотни людей в темной одежде и масках бегут в сторону предприятия. Их поддерживает группировка «Вулкан», которая ранее подожгла трансформаторную будку завода. Полиция сообщила о риске диверсий.

До этого сообщалось, что руководство Tesla решило временно приостановить поиск новых сотрудников. Производитель электромобилей на этой неделе сократил почти все открытые в Северной Америке вакансии, оставив лишь три предложения из более 3,4 тыс. Должности в основном находились в Калифорнии, Техасе и Неваде. Заморозка найма персонала произошла после одного из самых тяжелых периодов в истории Tesla. Компания пережила волну «жестких» увольнений и уход как минимум шести топ-менеджеров. Кроме того, с начала года Tesla отозвала почти четыре тысячи Cybertrucks и вступила в ценовую войну с китайскими конкурентами.

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