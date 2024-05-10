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В США рассказали, как РФ с успехом противостоит американскому оружию на Украине

BI: Россия успешно создает помехи оружию США на Украине с помощью РЭБ

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) оперативно выводят из строя высокоточное оружие Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое ей было предоставлено Западом. Об этом сообщает издание Business Insider.

«Российская система радиоэлектронной борьбы неоднократно выводила из строя американское высокоточное оружие на Украине», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что ВСУ с 2022 года применяли американское высокоточное оружие, такое как управляемые реактивные системы залпового огня HIMARS и боеприпасы прямого поражения воздушного базирования Joint, «но широко распространенная российская радиоэлектронная борьба регулярно снижает эффективность этого оружия».

В этой связи, пишет издание, США столкнулись с необходимостью «разработки решения до начала любого конфликта между великими державами».

До этого сообщалось, что американские ученые-международники призвали администрацию президента США Джо Байдена «охладить пыл» Киева и убедить его в том, что ожидания по возвращению каждого клочка своей территории нереалистичны.

Ранее в США допустили поражение Вашингтона и Киева к началу 2025 года.

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