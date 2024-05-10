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Владельца затонувшего в Петербурге автобуса штрафовали за нарушения 23 раза

Владельца упавшего в Мойку автобуса 23 раза штрафовали за административные нарушения

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Валентин Егоршин/ТАСС

Компанию «Такси», владеющую пассажирским автобусом, упавшим в реку Мойка, 23 раза привлекали к ответственности за административные нарушения. Об этом сообщили суды Петербурга.

Общая сумма штрафов составила 3,6 млн рублей.

До этого сообщалось, что Московский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал фирму «Такси» на 400 тыс. рублей за нарушение условий лицензии. Согласно информации СМИ, юрлицу вменили нарушение ч. 4 ст. 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией) и назначили штраф в размере 200 тыс. рублей. В материале отмечается, что аналогичное решение было вынесено 21 января текущего года. В общей сложности сумма штрафов, наложенная на компанию, достигает 400 тыс. рублей.

Ранее была раскрыта личность водителя автобуса, который упал в реку в Петербурге.

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