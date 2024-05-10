Очевидица падения автобуса в Мойку рассказала, как пытались спасти первого погибшего

Очевидица падения автобуса в реку Мойку Татьяна рассказала «Газете.Ru», что после случившегося видела пострадавшего мужчину с окровавленными руками. По ее словам, прибывшие спасатели достали около семи человек из автобуса, всем им делали искусственное дыхание и массаж сердца. Женщина отметила, что транспортное средство все еще находится под водой.

«Автобус столкнулся со встречкой, потом резко завернул, снес ограждение и упал в воду. Видела одного живого человека с окровавленными руками, видимо, выбирался из автобуса. Выбежали люди, мужчины прыгнули с моста, хотели спасти людей в автобусе. Потом они достали мужчину крупного и пытались откачать его на крыше автобуса. Потом приехали спасатели и достали шесть-семь человек из автобуса, все неживые. Всем делали массаж сердца и искусственное дыхание. Сейчас оцепили две улицы и что-то делают с автобусом. Крана нет, пока не поднимают его», — сказала она.

10 мая в Санкт-Петербурге лазурный автобус с пассажирами попал в ДТП с каршерингом на Поцелуевом мосту и упал в реку Мойку. На опубликованных в сети кадрах видно, что спасатели откачивали пострадавших пассажиров прямо на крыше затонувшего автобуса. По предварительным данным, в транспорте могло находиться до 20 человек. По данным SHOT, минимум семь человек погибли, еще четверо — в состоянии клинической смерти. Водитель автобуса задержан.

Ранее очевидец рассказал о шоковом состоянии водителя упавшего в Мойку автобуса.