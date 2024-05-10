Правительство создаст реестр нуждающихся граждан

До конца 2024 года в России планируется создать реестр граждан, нуждающихся в оказании социальной помощи. Об этом заявил кандидат на должность главы правительства Михаил Мишустин, выступая на пленарном заседании в Госдуме, сообщает ТАСС.

По словам Мишустина, создание такого реестра позволит упростить назначение выплат и социальных пособий.

7 мая кабмин РФ в полном составе сложил полномочия по указу Путина. Это было связано с инаугурацией президента, после которой, по закону, правительство должно уйти в отставку.

Пленарное заседание по вопросу кандидатуры Мишустина на пост главы правительства началось днем в пятницу, 10 мая. После голосования депутатов спикер Думы Вячеслав Володин направит соответствующие документы на утверждение президента страны.

Перед началом заседания с Михаилом Мишустиным встретился Владимир Путин. Отмечая, почему выбор пал на кандидатуру Мишустина, глава государства сообщил, что российское правительство сделало немало за прошлые годы. Он выразил надежду, что Госдума поддержит его кандидатуру.

Ранее Мишустин рассказал депутатам о росте доходов населения.