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Очевидец рассказал о попытках спасти пассажиров, упавшего в Мойку автобуса

Житель Петербурга рассказал о шоковом состоянии водителя упавшего в Мойку автобуса

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Валентин Егоршин/ТАСС

Султан, очевидец падения автобуса в реку Мойка, рассказал «Газете.Ru», что прохожие хотели прыгнуть с моста, чтобы вытащить пассажиров из воды. По его словам, их пришлось отговаривать, позже они спустились в воду по канату. Султан отметил, что очевидцы просили водителя оторвать люк на крыше автобуса, однако тот был в шоке и не реагировал.

«Мы с другом стояли в пробке, как вдруг слышим грохот где-то вдалеке. Потом увидели, как автобус снес каршеринг и, проломив ограждения, свалился в воду. Мы развернулись, бросили машину на тротуаре, то же самое сделали парни, которых небрежно называют мигрантами, но эти парни герои — они без тени сомнения хотели сигануть с моста. Я их остановил, так как нырять с такой высоты опасно. Пока несли веревку, всплыл водитель. Он был в шоке, не понимал, что делать. Мы ему кричали, чтобы оторвал люк на крыше автобуса, но он не реагировал. Как принесли канат, трое парней спустились в воду по нему, чтоб помочь. Они доплыли и оторвали люк. Сразу увидели человека без сознания, вытащили и начали откачивать, но безуспешно. Второй всплыл недалеко от автобуса, он был в сознании, его забрали люди на катере. Далее начали прибывать службы спасения», — сказал он.

Султан считает, что нужно наградить мужчин, прыгнувших в ледяную воду для спасения людей.

10 мая в Санкт-Петербурге лазурный автобус с пассажирами попал в ДТП с каршерингом на Поцелуевом мосту и упал в реку Мойку. На опубликованных в сети кадрах видно, что спасатели откачивали пострадавших пассажиров прямо на крыше затонувшего автобуса. По предварительным данным, в транспорте могло находиться до 20 человек. Как сообщило агентство РИА «Новости», минимум четыре человека погибло, еще четверо — в состоянии клинической смерти. Водитель автобуса задержан.

Ранее в Петербурге задержали водителя каршеринга, который столкнулся с автобусом с 20 пассажирами.

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