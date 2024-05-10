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Власти сообщили о состоянии пострадавших при ДТП с утонувшим автобусом в Петербурге

Пострадавших при ДТП с автобусом в Петербурге направили в медучреждения

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Валентин Егоршин/ТАСС

Люди, пострадавшие в ДТП с утонувшим автобусом в Санкт-Петербурге, были направлены в местные медучреждения. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу администрации губернатора города.

В пресс-службе также рассказали, что губернатор Петербурга Александр Беглов дал поручение комитету по здравоохранению оказать всю необходимую помощь пострадавшим в этой аварии.

Незадолго до этого издание Life со ссылкой на Shot сообщило, что число погибших в данном ДТП увеличилось до семи человек.

Днем 10 мая на Поцелуевом мосту в центре Санкт-Петербурга произошла авария, в результате которой в реку Мойку упал пассажирский автобус. В салоне транспортного средства находились около 20 человек.

Как рассказали в Главном управлении министерства внутренних дел РФ по городу и Ленинградской области, после аварии правоохранители задержали водителя автобуса. На кадрах с места ДТП видно, что мужчина не справился с управлением транспортным средством при повороте с набережной на мост. В результате автобус выехал на встречную полосу, протаранил несколько машин и упал в воду.

Ранее очевидец рассказал о попытках спасти пассажиров, упавшего в Мойку автобуса.

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