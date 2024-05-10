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Село в Белгородской области попало под обстрел ВСУ

Белгородское село Вязовое попало под обстрел ВСУ

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Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

В Белгородской области под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) попало село Вязовое Краснояружского района. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода.

Власти призвали жителей этого населенного пункта спуститься в укрытие.

10 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли поселок Красное.

По его словам, никто из мирных жителей не пострадал. Один из снарядов попал в огород частного жилого домовладения, в результате осколками был посечен забор.

Накануне Гладков сообщил, что ВСУ совершили обстрел села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области. В четырех частных дома в результате атаки зафиксированы различные повреждения: выбиты окна, посечены крыши, фасады и заборы.

8 мая губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинский беспилотник атаковал маслодельный комбинат, расположенный в городе Судже.

Ранее Матвиенко назвала бесчеловечными атаки ВСУ на мирных граждан и города РФ.

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