МЧС РФ назвало число жертв в ДТП с упавшим в реку автобусом в Петербурге

Три человека скончались и девять пострадали после падения автобуса в реку Мойку в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

Ведомство проинформировало о завершении водолазных спасательных работ на месте ДТП.

«Спасатели МЧС России подняли из затонувшего автобуса девять человек... К сожалению, 3 человека скончались», — указано в сообщении.

По данным министерства, двое поднятых из транспортного средства пассажиров находятся в тяжелом состоянии, четверо — в состоянии клинической смерти.

В настоящее время водолазы закрепляют стропы, чтобы специалисты вытащили автобус из реки.

До этого МВД сообщало, что 10 мая около часа дня в районе дома номер 69 на Большой Морской улице пассажирский автобус, в котором находились около 20 человек, упал с моста в реку Мойку.

После аварии Московский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал фирму «Такси», владеющую упавшим в реку пассажирским автобусом, на 400 тыс. рублей за нарушение условий лицензии.

Ранее СК завел уголовное дело по факту ДТП с упавшим в реку пассажирским автобусом.