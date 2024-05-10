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Американец, которого парализовало после жесткого задержания, потребовал у полиции $100 млн

В США мужчина, к которому применили электрошокер, потребовал у полиции $100 млн

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Police Department

В США мужчина требует $100 млн за использование электрошокера полицией во время его задержания. Об этом сообщает Associated Press.

Джейкоб Рот, подозреваемый в угоне автомобиля, был задержан полицией Колорадо 16 мая 2022 года. Адвокаты мужчины утверждают, что офицер Роберт Комсток без предупреждения выстрелил ему в спину из электрошокера, что не позволило ему использовать руки, чтобы смягчить свое падение на землю.

В результате Рот упал лицом вперед и сломал шею. На видео с места событий слышно, как вскоре после падения мужчина спрашивает офицеров: «Я не могу пошевелиться. Это нормально?»

В полиции Колорадо-Спрингс узнали об иске только после того, как о нем стало известно СМИ. Департамент пока отказывается от комментариев. При этом офицер Комсток по-прежнему работает в полиции и находится на хорошем счету у руководства.

Ранее в Подмосковье возбудили дело после публикации видео с избиением мужчины сотрудниками полиции.

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