«В глубине души уже надоело»: игрок «Спартака» о доминации «Зенита»

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов признался, что ему надоело доминирующее положение петербургского «Зенита» в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Не могу сказать, что обсуждаем, но каждому в глубине души уже надоело. И если титул уедет в другое место, будет интересно. Многие ребята скажут, что сейчас в условной гонке с «Краснодаром» болеют за него. Потому что просто хочется, чтобы кто-то другой выиграл», — заявил Чернов.

В минувшем туре национального первенства «Спартак» на выезде сыграл вничью с «Пари НН» — 0:0. На счету москвичей стало 43 очка, за три тура до конца первенства они идут на пятом месте, на восемь баллов отставая от лидирующего «Зенита» и на семь — от «Краснодара» и московского «Динамо».

В Кубке России красно-белые дошли до финала Пути регионов, где сыграют с калининградской «Балтикой». Игра состоится 14 мая в Калининграде. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени. В случае успеха в суперфинале турнира они поборются за трофей с победителем пары «Зенит» — ЦСКА.

Ранее стало известно, кто точно не возглавит «Спартак».