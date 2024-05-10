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В ВСУ хотят, чтобы украинцы «не паниковали» на фоне мобилизации

Economist: в ВСУ призвали украинцев преодолеть панику на фоне мобилизации

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Serhii Nuzhnenko/Reuters

Украинцам необходимо преодолеть панику перед мобилизацией в стране, поскольку другого выбора у жителей Украины нет. Об этом в беседе с журналом The Economist заявил командующий сухопутными силами ВСУ Александр Павлюк.

По его словам, если страна хочет выжить, люди должны «преодолеть панику» и откликнуться на «призыв к борьбе», как это делают в таких странах, как Израиль.

«Как бы тяжело это ни было, у нас нет другого выбора», - подчеркнул командующий.

9 мая украинский лидер Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации в стране до 11 августа.

16 апреля Зеленский подписал новый закон о мобилизации, который вызвал возмущение в украинском обществе и армии отсутствием положений о демобилизации и ужесточением требований к тем, кому полагается отсрочка.

Ранее на Украине оценили количество заключенных, которых можно будет отправить на фронт.

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