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Мишустин высказался за сохранение бюджетного правила

Мишустин не согласился с идеей отказа от бюджетного правила и ФНБ

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Александр Астафьев/РИА Новости

И.о. премьер-министра РФ Михаил Мишустин выступил против идеи отказа от бюджетного правила и Фонда национального благосостояния (ФНБ), поскольку это подразумевает отказ от накопления резервов. Об этом сообщает ТАСС.

В феврале министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что его ведомство не будет менять бюджетное правило. Отмечается, что в 2024 году Минфин РФ вернулся к бюджетному правилу с ценой отсечения нефти 60 долларов за баррель. Дополнительные доходы от продажи нефти и газа будут направлены в Фонд национального благосостояния (ФНБ).

7 мая Министерство финансов РФ инициировало проект повышения эффективности использования бюджетных ассигнований. Проект предусматривает введение жестких ограничений на перенос неиспользованных главными распорядителями остатков средств федерального бюджета на следующий год.

Ранее Мишустин назвал сроки перехода на автоматическое предоставление федеральных мер поддержки.

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