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Голикова сохранит свой пост

РБК: Голикова останется на посту вице-премьера по социальным вопросам

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РИА «Новости»

Вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова останется на этом посту в составе нового правительства России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, знакомых с ходом кадровых консультаций.

По их информации, министр труда и социальной защиты Антон Котяков также сохранит свой пост.

В 2018 году Голикова получила должность вице-премьера, курирующего социальную политику, в новом правительстве Дмитрия Медведева. После начала пандемии коронавируса она возглавила оперативный штаб по предотвращению распространения COVID-19.

В начале 2020 года, после отставки правительства Медведева, Котяков был назначен министром труда и социальной защиты.

10 мая Михаил Мишустин на рассмотрении в Госдуме его кандидатуры на пост премьер-министра заявил, что правительство РФ в следующие шесть лет сосредоточится на повышении уровня жизни граждан.

До этого источники РБК сообщили, что Денис Мантуров перестанет возглавлять Минпромторг. При этом он сохранит за собой пост вице-премьера в новом правительстве.

Ранее Матвиенко предложила Путину трех кандидатов на пост главы Счетной палаты РФ.

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