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Акции российских золотодобытчиков резко подорожали

Акции крупных российских золотодобытчиков выросли из-за скачка цен на золото

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Илья Наймушин/РИА Новости

Стоимость ценных бумаг крупных российских золотодобытчиков устремилась вверх на фоне роста мировых цен на золото, свидетельствуют данные торгов на Мосбирже.

По состоянию на 15:35 по московскому времени акции «Полюса» выросли 3,24% и торговались на отметке 13 926 рублей за штуку.

В то же время бумаги «Селигдара» прибавили 3,06%, достигнув 76,4 рубля, акции «Южуралзолота» выросли на 4,78%, до 1,0053 рубля, «Полиметалл» подорожал на 1,27%, до 319,3 рубля.

Котировки выросли вслед за мировыми ценами на золото. Стоимость июньского фьючерса на этот драгоценный металл на Чикагской товарной бирже (CME) в пятницу на пике достигала $2377,2 за унцию (+1,57%). Цена золота растет второй день подряд. Драйвером послужили данные США по безработице.

До этого сообщалось, что мировые центробанки резко нарастили запасы золота. Общий объем золота в резервах по итогам марта вырос почти на 16 тонн.

Ранее эксперт предсказал рекордные цены на золото из-за инфляции в США.

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