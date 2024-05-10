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Депутаты хотят наградить дагестанцев, спасавших пассажиров затонувшего в Мойке автобуса

Депутат Хамзаев хочет наградить дагестанцев, спасавших людей из автобуса в Петербурге

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Телеграм-канал ХАМЗАЕВ

Депутат Государственной Думы России Султан Хамзаев призвал наградить уроженцев Дагестана, которые пришли на помощь пассажирам затонувшего в Мойке автобуса. Такое предложение он озвучил в своем Telegram-канале.

«Уроженцы Дагестана Гаджиев Идрис Исматулаевич, Джабраилов Шахбан Джабраилович и Гасанов Мухаммад Рамазанович – имена ребят, которые первыми пришли на помощь людям, оказавшимся в тонущем автобусе в Санкт-Петербурге. Работают в строительной сфере, ехали на пятничную молитву», — написал депутат.

Он похвалил мужчин и отметил, что дагестанцы никогда не пройдут мимо чужой беды.

«Буду ходатайствовать, чтобы все гражданские герои были представлены к наградам профильных ведомств», — пообещал Хамзаев.

До этого Telegram-канал Baza сообщал, что рабочие с местной стройки первыми пришли на помощь пассажирам, которые находились в упавшем в реку Мойка автобусе. Отмечалось, что строители находились на обеде, но сразу побежали на помощь, увидев произошедшее.

10 мая в Санкт-Петербурге лазурный автобус с пассажирами попал в ДТП с каршерингом на Поцелуевом мосту и упал в реку Мойку. На опубликованных в сети кадрах видно, что спасатели откачивают пострадавших пассажиров прямо на крыше затонувшего автобуса. По предварительным данным, в транспорте могло находиться до 20 человек. На помощь спасателям пришли прохожие, которые помогают доставлять снаряжение на крышу автобуса. Транспорт находится в воде уже час.

Ранее выяснилось, что владельца затонувшего в Петербурге автобуса штрафовали за нарушения 23 раза.

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