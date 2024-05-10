На Украине троллейбус вылетел на пешеходную зону с людьми

В городе Черкассы в центральной части Украины троллейбус вылетел на пешеходную зону с людьми. Об этом сообщает местный Telegram-канал «Страна.ua».

Согласно предварительным данным, в результате дорожного инцидента пострадали десять человек, включая детей.

По словам очевидцев, автомобиль спасателей с включенными проблесковыми сигналами выехал на красный свет и допустил столкновение с троллейбусом, после чего пассажирский транспорт вылетел на пешеходную зону. В результате инцидента повреждены пять автомобилей.

«Пострадала 61-летняя пассажирка троллейбуса и несовершеннолетняя девушка», — сообщает Telegram-канал «News Cherkassy».

В публикации отмечается, что двух пострадавших отвезли в медучреждения, остальным госпитализация не понадобилась.

Незадолго до этого в российском Санкт-Петербурге автобус с пассажирами попал в ДТП с каршерингом на Поцелуевом мосту и упал в реку Мойку.

Ранее очевидец рассказал о попытках спасти пассажиров, упавшего в Мойку автобуса.