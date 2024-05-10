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В Литву не пустили вагон со знаком Z

Delfi: пограничники не впустили в Литву вагон со знаком Z

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Janis Laizans/Reuters

Литовские пограничники не впустили в Литву вагон со знаком Z. Об этом сообщает Delfi.

Отмечается, что на железнодорожном КПП на станции Кяна близ Белоруссии литовские пограничники отцепили от товарного состава, который вез товары в Калининградскую область, вагон с символом Z.

До этого глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что против России необходимо ввести дополнительные санкции, поскольку она, якобы, организует «помехи» в GPS над регионом Балтийского моря. Страны Балтии в целом обвинили Россию в подавлении GPS в регионе. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что страна рассматривает происходящее как часть «враждебной деятельности» РФ и намерена обсудить ситуацию с союзниками. 5 мая министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила о причастности России к помехам GPS в районе Финского залива. Дипломат утверждала, что проблемы в работе системы участились после начала военной операции России на Украине.

Ранее сотрудники латвийской авиакомпании не пустили в самолет россиянина.

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