В Тбилиси полиция задержала белгородца за участие в протесте против закона об иноагентах

В Грузии задержали россиянина Андрея Раутберга по делу о нападении на полицейского и порче имущества во время акции против принятия закона об иноагентах. Об этом сообщил телеканал Imedi.

По данным журналистов, у молодого человека провели обыск, в ходе которого изъяли технику. Сейчас идет суд о мере пресечения для Раутберга. Ему грозит от семи до 11 лет лишения свободы.

По данным источника телеканала, Раутберг несколько раз пересекал государственную границу Грузии. В последний раз он въехал 30 октября 2023 года и с тех пор находится в Грузии.

Также источник телеканала рассказал, что Раутберг — турист, но при этом периодически работал курьером. По собственному заявлению молодого человека, у него депрессия и он вышел на митинг «с целью причинить кому-то вред».

До этого на акции протеста в Тбилиси задержали протестующих за неповиновение полиции. Отмечается, что после ареста оппозиционного блогера Учи Абашидзе за незаконное хранение оружия его сторонники попытались перекрыть проспект Чавчавадзе в престижном районе Ваке.

Ранее в МИД Грузии пообещали, что страна обязательно вступит в Евросоюз.