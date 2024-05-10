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В сухопутных войсках ВСУ рассказали, когда наступит критическая фаза конфликта

Командующий ВСУ Павлюк: критическая фаза конфликта наступит через два месяца

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Кадр из видео/UKRAINIAN SECURITY & COOPERATION CENTRE/Youtube

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк заявил, что критическая фаза конфликта на Украине наступит в ближайшие два месяца. Такое мнение он высказал в интервью The Economist.

По его словам, ранее одобренная американская помощь только начинает достигать фронта, поэтому Россия бросает в настоящее время бой всю имеющуюся у нее боеготовую технику.

Он отметил, что РФ знает, что, если Украина получит достаточно оружия в течение месяца или двух, то ситуация может обернуться против нее. Павлюк также заявил, что ВСУ испытывают основную нехватку в артиллерии и бронетехнике, но не в людях. По его словам, Россия не сможет сосредоточиться сразу на нескольких фронтах.

До этого сообщалось, что вооруженные силы РФ начали наступление в Харьковской области по пяти направлениям. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил наступление ВС РФ на севере Харьковской области.

Ранее Украина отправила резервные подразделения в Харьковскую область.

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