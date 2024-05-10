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В Госдуме представили кандидатуру Мишустина на пост премьера

Кандидатуру Мишустина представили в Госдуме на пост главы кабмина

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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Полпред президента РФ в Государственной думе Гарри Минх представил исполняющего обязанности премьер-министра Михаила Мишустина Госдуме в качестве кандидата на должность премьера. Об этом сообщает РИА Новости.

Представляя кандидатуру Мишустина, Минх отметил, что у обеих палат российского парламента очень серьезный объем контрольно-кадровых полномочий по формированию правительства.

Он рекомендовал Госдуме поддержать кандидатуру Мишустина на должность премьера.

До этого президент России Владимир Путин встретился с Мишустиным. Встреча состоялась перед тем, как Мишустин отправился в Государственную думу, которая сегодня рассмотрит его кандидатуру на пост главы правительства.

Правительство РФ во главе с Мишустиным сложило полномочия по указу главы государства 7 мая. Это связано с инаугурацией президента, после которой, по российскому законодательству, правительство должно уйти в отставку. До утверждения нового состава кабмин будет работать в статусе исполняющих обязанности.

Ранее в Госдуме призвали не аплодировать в случае утверждения Мишустина на должность премьера.

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