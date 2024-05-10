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Мишустин пообещал разобраться с министрами, не ответившими на звонки депутатов

Мишустин разберется с министрами, не ответившими на звонки депутатов

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Кандидат на должность председателя правительства Михаил Мишустин поручил председателю Госдумы Вячеславу Володину предоставить список членов правительства, которые не отвечают на звонки депутатов, и пообещал разобраться. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если кто кому не перезвонил, даже исполняющие обязанности, сегодня же разберемся, просьба список сделать, кто не получил обратную связь», – сказал Мишустин во время внеочередного пленарного заседания Государственной думы.

До этого Володин рассказал, что есть случаи, когда обращения парламентариев остаются без ответа, депутаты не могут дозвониться до министров.

10 мая Володин в рамках совещания с главами политических фракций обсудил утверждение кандидатуры на должность главы правительства РФ. Он отметил, что после голосования по кандидатуре Михаила Мишустина на пост премьер-министра Госдума направит документы президенту России Владимиру Путину.

Ранее Володин рассказал о встречах Мишустина с фракциями в Госдуме.

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