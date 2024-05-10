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Мэр Томска поговорил с ветераном, пожаловавшимся на поведение его подчиненного

Мэр Томска созвонился с ветераном ВОВ после инцидента с его участием на параде

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Мэр города Томска Дмитрий Махиня поговорил по телефону с ветераном Великой Отечественной войны Федором Бондаренко, который пожаловался на одного из чиновников из-за отказа последнего передать ему воду во время парада в честь Дня Победы. О состоявшемся разговоре глава населенного пункта сообщил в личном Telegram-канале.

Он рассказал, что поручил своему заместителю Владимиру Радулу и главе Октябрьского района Томска Сергею Лозовскому навестить ветерана. Чиновники уже побывали у гражданина и обсудили с ним произошедшее.

«Я сам тоже разговаривал с Федором Тимофеевичем по телефону, убедился, что он чувствует себя хорошо. Это самое главное!» — написал мэр города.

По словам Махини, они с Бондаренко пообщались «за жизнь» и поговорили о проведении мероприятий на 9 Мая. Ветеран высоко оценил организацию парада в Томске и сравнил его с парадом на Красной площади в Москве, уточнил глава населенного пункта.

«Спросил, какие есть бытовые вопросы. Федора Тимофеевича волнует состояние лестницы рядом с его домом. Договорились, что в понедельник (13 мая — «Газета.Ru») я к нему заеду», — добавил он.

98-летнему жителю Томска стало плохо во время парада в честь Дня Победы. Помощнице Бондаренко пришлось покинуть трибуну, чтобы принести ветерану бутылку с водой. Однако на обратном пути девушку остановил заместите главы населенного пункта Константин Чубенко, который отказался пропустить ее к участнику Великой Отечественной войны.

Ранее 99-летний ветеран из Донецка признался, что хотел бы принять участие в специальной военной операции (СВО) на Украине.

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