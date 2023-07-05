62 штуки за 10 минут: в США прошел конкурс по поеданию хот-догов

Конкурс по поеданию хот-догов на скорость Nathan's Famous Hot Dog Eating Contest каждый год проходит в Нью-Йорке в День независимости США, 4 июля. Первое такое соревнование прошло в 1916 году, когда ирландец Джим Маллен съел 13 сосисок за 12 минут. По легенде он сделал это на спор. Конкурс не проводился только в годы Второй мировой войны.

По данным СМИ, победитель в каждой категории получает $10 тыс. Занявшим вторые и третьи места достается по $5 тыс. и $2,5 тыс. соответственно.

В этом году в соревновании среди мужчин победу одержал шестнадцатикратный чемпион и рекордсмен конкурса по скоростному поеданию хот-догов от американской сети закусочных Nathan's Famous, американец Джоуи Честнат по прозвищу «Челюсти». New York Post пишет, что, несмотря на победу, он не смог превзойти себя самого и за 10 минут съел лишь 62 хот-дога. В 2021 году за тоже время он смог справиться с 76 сосисками. Победителем конкурса он становился в 2007-2014 и 2016-2023 годах. По состоянию на 2022 год он занимает первое место в мире в Высшей лиге питания.

В женском разряде победила рекордсменка из Нью-Йорка Мики Судо. Она съела 39 с половиной хот-догов. Этот результат стал ее девятой победой в конкурсе. Однако она, как и Честнат, не смогла улучшить свое прошлое достижение — в 2020 году она съела 48 с половиной хот-догов.