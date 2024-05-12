Шольц назвал условия для высылки из Германии украинцев призывного возраста

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что трудоустроенным в ФРГ украинцам призывного возраста не грозит высылка на Украину. Об этом пишет ТАСС.

«Благодаря трудоустройству обеспечивается также безопасность пребывания», — сказал он в Потсдаме, отвечая на вопросы журналистов.

Шольц призвал находящихся в Германии украинцев искать работу. По его словам, многие граждане Украины уже трудоустроены на территории ФРГ. Однако найти работу могла бы «еще пара сотен тысяч» украинцев, поскольку рынок труда испытывает дефицит в кадрах, отметил канцлер.

Политик выразил надежду, что международная конференция по Украине, которая пройдет в июне в Швейцарии, станет важным шагом вперед на пути к урегулированию украинского конфликта.

До этого премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что страна может отказать в предоставлении постоянного вида на жительство тем гражданам Украины, которые уклоняются от военной службы. При этом она заверила, что Вильнюс не будет организовывать депортации или намеренно выискивать в стране украинцев, поскольку «это было бы незаконно».

На Украине признали бегство уклонистов в Молдавию.