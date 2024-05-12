Россиянам рассказали, как изменится список актуальных профессий в 2024 году

С началом тренда на глобальную цифровизацию у представителей IT, digital-специальностей, да и в целом у соискателей на рынке труда появились новые страхи. Например, что их заменит искусственный интеллект — ChatGPT и другие нейросети. О том, как в связи с этим меняются требования работодателей, «Газете.Ru» рассказала Наталия Иванова, финансовый консультант, основатель и преподаватель международной онлайн-школы DeFIN.

«Если раньше компании постоянно искали специалистов (маркетологов и таргетологов), умеющих эффективно настраивать рекламные кампании в ныне запрещенных в России социальных сетях, то сегодня бизнес ищет тех, кто умеет работать с новыми площадками и инструментами. Это прежде всего Telegram, VK и, конечно, искусственный интеллект», — объяснила она.

По словам эксперта, в целом рынок новых профессий только формируется. Бизнес еще не до конца понимает, как работать на новых площадках и какие возможности они дают, — например, как покупать и продавать рекламу в Telegram.

«Telegram — одна из самых популярных развивающихся площадок, поэтому интерес к специалистам, умеющим работать с ней, на рынке труда растет. Востребованы услуги по продвижению каналов на этой площадке, созданию контента и воронок продаж, а также закупке рекламы в пабликах и у блогеров, reels-мейкеры. Всему этому можно достаточно быстро научиться, особенно если есть базовые навыки в рекламе и SMM», — подчеркнула специалист.

Помимо этого, на рынке востребованы: создатели чат-ботов для бизнеса, или дизайнеры; no-code-программисты, которые создают MVP (минимально жизнеспособные цифровые продукты) — сайты и приложения за считанные часы без кода. Это значит, что освоить такую профессию можно относительно быстро без глубоких специализированных знаний; веб-дизайнеры и дизайнеры виртуальной реальности; интернет-маркетологи и SMM-менеджеры; аналитики.

«ИИ, который вошел в нашу жизнь, очевидно, уже навсегда, создает большие возможности для тех, кто хочет быстро освоить новую профессию и начать зарабатывать. Например — появились такие полноценные уже профессии, как тренер нейросети (специалист, который обучает нейросеть правильно отвечать на вопросы

пользователей). Научиться этой профессии можно чуть ли не в рабочем процессе. Вообще, AI-тренеры — это редакторы будущего. В этом же ряду новых профессий вокруг ИИ — преподаватель по ИИ. Он обучает рядовых пользователей сети и сотрудников компаний максимально использовать возможности искусственного интеллекта в работе и жизни. А еще есть такая новая профессия, как автор образовательных курсов на основе ИИ», — рассказала Иванова.

Умение работать с нейросетями стало важным навыком для ряда профессий — копирайтеров, SMM-менеджеров, контент-менеджеров. Все, кто имеет дело с текстами, должны ускорять свою работу и делать ее более эффективной с помощью ИИ. Этому навыку можно быстро научиться на специализированных курсах.

Иванова также дала советы, как оставаться востребованным специалистом в современных реалиях.

«Ориентируйтесь на свой опыт. Накладывайте свой предыдущий опыт на текущую работу. Развивайтесь в той сфере, которая больше всего интересна. Если вы эксперт в

какой-то отрасли, то вам будет проще привлечь людей из этой же сферы, найти первых клиентов и заработать. Монетизируйте свои знания и хобби. Кажется, это уже пройденный этап. Но новые социальные сети только набирают популярность. Учитесь монетизировать свой контент почти сразу же. Получение первых денег от своего канала невероятно вдохновляет и мотивирует», — рекомендовала эксперт.

Также, освойте новую онлайн-профессию. Новые строки в резюме выгодно выделят вас на фоне конкурентов. Но не стоит гнаться за «широкими» профессиями. Им обучают годами, потом еще нужно столько же практического опыта, чтобы хоть как-то конкурировать на рынке. А вот зайти в узкую профессию, близкую к своей специальности, можно быстро.

«Пройдите стажировку. Для обучения выбирайте образовательную платформу, которая позволяет сразу после прохождения курса пойти на стажировку. Это даст вам практический опыт: кейсы и портфолио. Оставайтесь на связи с профессиональным сообществом. Это поможет не останавливаться на достигнутом. Длительная работа в рамках одного проекта ограничивает специалиста. Как правило, у него не остается времени изучить новые инструменты, возможности появившихся площадок. Не останавливайтесь на узкой профессии. Развивайтесь, ведь уже через несколько месяцев профессия может потерять актуальность. Постоянно пополняйте свои навыки», — отметила специалист.

По ее словам, чтобы оставаться востребованным специалистом на рынке интернет-маркетинга, научитесь работать с новыми площадками, чутко прислушивайтесь к сигналам на них, тщательно изучайте тренды. Если они еще неявные, но набирают популярность — это может быть хорошим поводом для входа.

«Вертикальные видеоролики в топе, Telegram набирают популярность, все эксперты устремились сюда — очевидно, что в этих направлениях имеет смысл развиваться, потому что все клиенты (а значит, и деньги) тоже будут здесь. Но не стоит пытаться охватить все площадки сразу. Вместо этого лучше досконально изучать их по одной, постепенно приближаясь к широкой специальности — например, интернет-маркетолог всех социальных сетей», — резюмировала Иванова.

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