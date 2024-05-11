Новые конкуренты Lada Vesta: какие китайские бренды соревнуются с «АвтоВАЗом»

За последнее время у резко подорожавшей обновленной модели Lada Vesta появилось множество доступных конкурентов из Китая, они тоже стоят в районе 2 млн рублей, но, в отличие от российского седана, они более вместительные или выигрывают в мощности и оснащении. О том, какие машины с легкостью обгоняют российскую новинку, — в материале «Газеты.Ru».

Сейчас самая дорогая Lada Vesta на российском рынке — универсал SW Cross с двигателем 1.8 мощностью 122 л. с. и вариатором. В наиболее оснащенной версии Techno этот автомобиль снабжен светодиодными фарами, дисковыми тормозами спереди и сзади, медиасистемой с экраном-планшетом, литыми 17-дюймовыми колесными дисками, фронтальными и боковыми подушками безопасности. Стоимость такой Vesta составляет внушительные 2,13 млн руб. — такая «упакованная» Vesta сопоставима с хорошо известными в России китайскими кроссоверами Chery Tiggo 4 Pro и Haval Jolion, но мы рассмотрим и других свежих конкурентов из Поднебесной.

Livan S6 Pro

Седан Livan S6 Pro построен на той же модульной платформе BMA, что и хорошо известный в России Geely Coolray, поскольку компания Livan (бывший Lifan) принадлежит Geely. В салоне установлен сдвоенный сенсорный дисплей, отвечающий за показания приборов и медиасистему, в ее интерфейс «зашито» управление большинством функций автомобиля, включая открытие люка, настройку освещения, радио и климат-контроль.

close 100% Livan Motors

Под капотом S6 Pro находится турбомотор объемом 1,5 л. мощностью 147 л. с. (на 25 «сил» мощнее, чем у Lada Vesta), который работает в паре с семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением. Но и стоит китайский седан чуть дороже — от 2,3 млн рублей за машину в базовой комплектации Luxury. Впрочем, оснащена она вполне достойно — есть электрические стеклоподъемники спереди и сзади, обогрев зеркал, передние и боковые подушки безопасности, люк в крыше. Настройки сидений у этой версии механические. По габаритам Livan крупнее Vesta: его длина 4730 мм против 4445 мм у российской машины.

SWM G01

Переднеприводный кроссовер китайской марки SWM собирают на калининградском «Автоторе». Автомобиль оснащается турбомотором объемом 1,5 л. и мощностью 139 л.с. и семиступенчатой роботизированной трансмиссией. В базовом оснащении уже есть панорамная крыша, светодиодные фары, 18-дюймовые колеса.

close 100% SWM

Также у паркетника есть фронтальные и боковые подушки безопасности, электромеханиеский «ручник», система бесключевого доступа и медиасистема с 10-дюймовым дисплеем. Такие кроссоверы дилеры предлагают минимум за 2,2 млн руб.

Kaiyi E5

Седаны марки Kaiyi также собирают в Калининграде. После снижения цен Kaiyi E5 в базовой комплектации продают по цене от 1,7 млн рублей. Это автомобиль с турбомотором 1,5 л. мощностью 147 л.с. и вариатором.

close 100% KAIYI

E5 снабжен фронтальными подушками безопасности, кондиционером, обогревами сидений, зеркал и форсунок омывателя. Также в его комплектацию входит круиз-контроль и бесключевой доступ. В багажнике находится уменьшенное колесо-докатка, салон может быть отделан только тканью. Lada Vesta в этом случае будет предпочтительнее, поскольку может предложить клиенту эффектный салон с белым кожзаменителем.

Geely Emgrand

Производящийся на белорусском заводе «БелДжи» седан Geely Emgrand оснащается атмосферным мотором 1,5 л. мощностью 122 л.с. — такую же мощность выдает старший в линейке Lada мотор 1.8 Evo. За Emgrand с механической трансмиссией в России просят от 2 млн руб. В оснащение базового Emgrand входят простые галогеновые фары, штампованные диски с колпаками, две подушки безопасности, ABS и система стабилизации. В багажнике есть и подсветка.

close 100% Geely

Значительный плюс Emgrand — наличие классического гидромеханического «автомата», который считается по надежности предпочтительнее бесступенчатой трансмиссия (CVT), как в случае Vesta. Обойдется такая машина минимум в 2,2 млн руб. Из приятных опций — стеклоподъемники с авторежимом, датчик света и мониторинг давления в шинах.

FAW T55

Младший в модельной линейке китайской компании FAW кроссовер T55 стоит в России минимум 2,4 млн руб. У этого паркетника в базовом варианте уже есть фронтальные и боковые подушки безопасности, ABS и система курсовой стабилизации, светодиодная оптика и регулировка водительского кресла в шести направлениях. В движение автомобиль приводит турбомотор 1,5 л. и мощностью 160 л.с., который агрегатируется с семиступенчатым «роботом».

close 100% FAW

Кроссовер выпускают в Китае с 2021 года, он стал четвертым в обновленной модельной линейке бренда. По габаритам FAW T55 можно сравнить с Kia Sportage свежего поколения: 4437 мм от бампера до бампера, колесная база — 2650 мм.

Omoda S5

Седан Omoda S5 с атмосферным 1,5-литровым мотором и вариатором можно купить в России за 2,3 млн руб. без учета скидок и спецпредложений. Его родословная ведется от седана Chery Arrizo 5 образца 2015 года. Для автомобиля предусмотрено шесть цветов кузова, включая красный и стальной. Уже в начальном исполнении водителя встречает виртуальная комбинация приборов, мягкие накладки на передней панели и крупный центральный экран мультимедиа.

close 100% Omoda

В числе опций: камеры кругового обзора, ABS и система курсовой стабилизации, передние и боковые подушки безопасности (включая шторки). В базовой версии седан будет снабжен кондиционером. Однозонный климат-контроль положен только дорогим комплектациям.

JAS JS3

Младший кроссовер в модельной линейке китайского бренда JAC продают в России по цене от 1,7 млн рублей за машину 2024 года выпуска, таким образом JS3 стал одним из самых доступных в своем сегменте. С технической точки зрения эта машина довольно старая, она представляет собой всего лишь рестайлинговую версию модели S3, которая выпускалась с 2014 года.

close 100% JAC

В базе автомобиль снабжен мотором 1,6 л. (109 л.с.) и шестиступенчатой «механикой». Для него доступны четыре цвета кузова. Среди оборудования — галогеновые фары, кондиционер, магнитола и две подушки безопасности, руль регулируется только по высоте.