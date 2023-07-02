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Рекордный выпускной: как вчерашние школьники праздновали в Парке Горького

Выпускники московских школ собрались в ночь на 2 июля в Парке Горького

В Москве прошел уже традиционный школьный выпускной. В ночь с 1 на 2 июля десятки звезд шоу-бизнеса выступали перед выпускниками столичных школ. На главной сцене выступали певцы и певицы – например, SHAMAN и Катя Лель. На второй сцене можно было потанцевать под диджей-сеты — вплоть до 6 часов утра.

Территория парка и сада Музеон была огорожена от посторонних, мероприятие охраняли полицейские.

Выпускники также могли пофотографироваться на фоне специальных стендов с неоновыми элементами, поиграть в видеоигры в шатре на набережной. Многие, устав танцевать и петь, перебирались на газоны Парка Горького, чтобы отдохнуть.

На выпускной в этом году пришло рекордное число вчерашних школьников – 39 тыс. человек – а всего выпустились в 2023 году 68 тыс. московских учащихся.

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