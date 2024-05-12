Ученые узнали парадоксальную причину ссор и драк между братьями и сестрами

Американские психологи из Университета штата Аризона изучили причины драк и ссор, которые часто происходят между родными братьями и сестрами. Исследование опубликовано в научном журнале Evolution and Human Behavior (EHB).

В ходе серии опросов команда выясняла, что различные формы насилия (физического и словесного) не зависят от пола близких родственников. Это означает, что и девочки, и мальчики ведут себя примерно одинаково агрессивно по отношению к сестре или брату.

Другой эксперимент показал, что конфликты между братьями и сестрами часто сохраняются и во взрослой жизни, несмотря на снижение количества контактов. Это свидетельствует, что люди продолжают следовать моделям поведения, заложенным в детстве.

Также выяснилось, что, хотя члены семьи могут ссориться друг с другом, они реже склонны говорить плохо про своих сестер или братьев в беседах с другими людьми.

Изучив эти факторы, ученые пришли к парадоксальному выводу — ссоры между братьями и сестрами происходят, потому что они относительно комфортны и обычно не ведут к разрыву отношений или причинению серьезного вреда одной из сторон.

«Отношения между братьями и сестрами относительно невосприимчивы к разрыву после незначительной ссоры. Если вы накричите или ударите друга, он вполне может заменить вас новым товарищем, но брат или сестра все равно останутся вашим братом или сестрой завтра, на следующей неделе и через год», — объяснила автор исследования Аманда Кирш.

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