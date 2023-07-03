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Раздали пять тонн воды, поставили туалеты. Пробка перед Крымским мостом выросла вдвое

Пробка перед Крымским мостом со стороны Кубани растянулась до 13 км

У Крымского моста со стороны Темрюкского района Краснодарского края третий день сохраняется пробка. Очередь на обязательный досмотр растянулась на 13 км. Перед въездом на мост работают 80 пунктов, где проходит подробный досмотр автомобилей.

В выходные в СМИ и социальных сетях появились жалобы автомобилистов на то, что им приходится часами стоять на жаре без еды, воды и туалетов. Краснодарский оперштаб 2 июля сообщил, что волонтеры начали раздавать водителям и пассажирам воду. За сутки ожидающим в пробке раздали порядка 5 тонн питьевой воды. Также в районе моста выставили биотуалеты.

«Водителей просят при планировании поездок в Крым учитывать дорожную ситуацию и закладывать время на прохождения необходимых проверок», — сообщили местные власти. Они указали, что скорость прохождения досмотра «напрямую зависит от количества провозимых вещей».

Когда протяженность пробки составляла 8 км, на ее прохождение советовали закладывать не менее пяти часов.

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