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В Госдуме назвали условие для мирных переговоров с Украиной

Слуцкий: переговоры по Украине возможны с учетом гарантий безопасности РФ

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Petrov Sergey/Global Look Press

Лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что мирные переговоры России и Украины возможны только в случае гарантий неделимой безопасности России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Разговор возможен только при надежных гарантиях обеспечения неделимой безопасности... России», — подчеркнул депутат.

Он напомнил, что в декабре 2021 года Москва предлагала закрепить гарантии безопасности в соответствующем договоре. Однако «нам тогда продолжали лгать и рассказывать про «политику открытых дверей НАТО», отметил Слуцкий. Известно, чем все это закончилось, сказал паралментарий.

По его словам, Вашингтон и Лондон блокируют возможность урегулирования ситуации на Украине мирным путем, поскольку питают иллюзии, что Вооруженные силы Украины смогут нанести армии России стратегическое поражение.

Слуцкий добавил, что Москва не отказывается от переговоров с Киевом.

11 мая президент Чехии Петр Павел заявил, что Украина могла бы отказаться от членства в НАТО в обмен на гарантии безопасности в ходе переговоров.

Ранее ЕС согласовал гарантии безопасности для Украины без отправки военных.

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