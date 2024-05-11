Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Участница «Евровидения» от Израиля попала в украинскую базу «Миротворец»

Украина внесла финалистку «Евровидения» израильтянку Голан в базу «Миротворец»

close
100%
Global Look Press

Израильская певица Эден Голан, которая вышла в финал международного песенного конкурса «Евровидение», попала в базу украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщается на сайте базы.

Украина обвинила артистку в «легализации оккупации Крыма», незаконной коммерческой деятельности на оккупированных территориях, нарушении государственной границы страны и участии в антиукраинских пропагандистских мероприятиях.

Эден Голан прошла в финал Евровидения 9 мая. Голан провела детство в России. К участию в конкурсе ее допустили после переработки текста Hurricane («Ураган») из-за первоначальных политических референсов. В протестах против ее выхода в финал шоу приняли около 10 тыс. человек, в том числе активистка Грета Тунберг.

До этого зрители «Евровидение» уличили организаторов шоу и Европейский вещательный союз (EBU) в фейковых овациях. В соцсети X телезрители заподозрили, что во время выступления израильтянки Эден Голан, освистанной частью публики, на эфир наложили крики приветствия и овации. Другие пользователи, присутствовавшие на выступлении Голан в Мальмё (Швеция), опубликовали видео, на которых слышно, что некоторые зрители неодобрительно воют и свищут, выражая неодобрение действиям Израиля в секторе Газа.

Ранее в Госдуме выступили против запрета «Евровидения».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами