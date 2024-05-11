Участница «Евровидения» от Израиля попала в украинскую базу «Миротворец»

Израильская певица Эден Голан, которая вышла в финал международного песенного конкурса «Евровидение», попала в базу украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщается на сайте базы.



Украина обвинила артистку в «легализации оккупации Крыма», незаконной коммерческой деятельности на оккупированных территориях, нарушении государственной границы страны и участии в антиукраинских пропагандистских мероприятиях.

Эден Голан прошла в финал Евровидения 9 мая. Голан провела детство в России. К участию в конкурсе ее допустили после переработки текста Hurricane («Ураган») из-за первоначальных политических референсов. В протестах против ее выхода в финал шоу приняли около 10 тыс. человек, в том числе активистка Грета Тунберг.

До этого зрители «Евровидение» уличили организаторов шоу и Европейский вещательный союз (EBU) в фейковых овациях. В соцсети X телезрители заподозрили, что во время выступления израильтянки Эден Голан, освистанной частью публики, на эфир наложили крики приветствия и овации. Другие пользователи, присутствовавшие на выступлении Голан в Мальмё (Швеция), опубликовали видео, на которых слышно, что некоторые зрители неодобрительно воют и свищут, выражая неодобрение действиям Израиля в секторе Газа.

Ранее в Госдуме выступили против запрета «Евровидения».