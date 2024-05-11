«Последний шанс купить землю в Арктике». На Шпицбергене участок выставлен на продажу за €300 млн Частный участок на Шпицбергене выставили на продажу за €300 млн

На архипелаге Шпицберген частный участок выставили на продажу за €300 млн. Как утверждают продавцы, это последний шанс купить землю на высокогорье в Арктике и получить стратегическое преимущество в регионе.

В высокогорном районе Арктики участок земли размером с Манхэттен, «имеющий геополитическое значение», выставлен на продажу за €300 млн, сообщает Bloomberg. Участок продается в связи с изменением климата: в 2023 году в Арктике было зафиксировано самое теплое лето, а в районе Шпицбергена стало меньше морского льда, больше дождей и выше температура. Таяние льда, как пишет агентство, «является благом для России», которая получит дополнительные морские пути и доступ к энергетическим запасам.

«Это единственная возможность купить участок на высокогорье Арктики и закрепиться в стратегическом плане», — заявил юрист Пер Киллингстад, представляющий продавцов. Он утверждает, что это последний частный участок на норвежском архипелаге.

Архипелаг Шпицберген — один из самых северных населенных пунктов мира, расположен в Северном Ледовитом океане восточнее Гренландии. Суверенитет над Шпицбергеном закреплен за Норвегией. Его площадь — 61 кв. км, около 60% покрыто льдом. По состоянию на 2020 год численность населения составляла почти 3 тыс. человек. На архипелаге содержатся Всемирное хранилище семян и Арктический мировой архив на случай глобальной катастрофы, работает несколько научных полярных станций для ученых со всего мира. Значительную, по арктическим меркам, хозяйственную деятельность на архипелаге помимо Норвегии осуществляет только Россия, имеющая на острове Западный Шпицберген российские населенные пункты — поселки Баренцбург, Пирамида и Грумант (законсервирован).

Частный участок площадью 6 тыс. га на юго-западе Шпицбергена, известный как Сьёре Фагерфьорд, продает компания Knight Frank LLP. Он находится недалеко от города Лонгйир и включает 5 км береговой линии. На нем множество гор, фьордов и арктической дикой природы. Участком больше 100 лет владеет холдинг Aktieselskabet Kulspids, основанный богатыми семьями из Осло. Нынешние акционеры не раскрываются, но все они норвежцы.

Как утверждает представитель продавцов, они искали бесспорного покупателя и вели переговоры с правительством Норвегии, но договориться не удалось.«Теперь мы предлагаем то же самое всем покупателям. Участок будет продан тому, кто предложит самую высокую цену», — заявил Пер Киллингстад.

Knight Frank считает, что этот участок земли может стать инвестиционным проектом для того, кто хочет оказать большое влияние на защиту окружающей среды и сохранить его.

Однако есть строгое ограничение на использование земли на Шпицбергене. Покупатели — будь то иностранное государство, корпорация или частное лицо — должны соблюдать Договор о Шпицбергене 1920 года , который признает суверенитет Норвегии и запрещает военное использование в «военных целях». Договор был подписан после переговоров в Версале, завершивших Первую мировую войну. Его подписали более 40 стран, включая Китай, Россию, Великобританию и США.

Угрозы в Арктике

Командующий Вооруженными силами Норвегии генерал Эйрик Кристофферсен считает, что странам НАТО необходимо сдерживать Россию на Крайнем Севере и не жалеть средств на оборону в этом регионе. В апреле он сказал, что Россия уже много лет проводит в Арктике перевооружение, восстанавливает старые военные базы времен СССР и открывает новые, что свидетельствует о милитаризации в этом регионе.

НАТО планирует усилить свое присутствие в Арктике и сформировать в регионе новые штабные командные цепочки, но Россия готова ответить на возможные угрозы, заявлял замглавы МИД РФ Александр Грушко. По его словам, адаптация командно-штабных структур понадобится Североатлантическому альянсу в связи с присоединением к нему Швеции и Финляндии. Само присоединение, по мнению Грушко, «будет повышать уровень амбиций альянса на севере, в арктическом регионе».

Владимир Путин ранее говорил, что у России в Арктике есть как экономические цели, так и цели по обеспечению обороноспособности страны и предотвращению чрезвычайных ситуаций, поэтому в регионе продолжит развиваться Северный морской путь, а также крупные экономические проекты, включая сферу энергетики.