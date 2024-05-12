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В Перу властям удалось вернуть украденные артефакты доиспанской эпохи

GOB: перуанские чиновники нашли похищенные кувшины культуры Чанкай

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Dandara

В Перу представителям власти удалось предотвратить кражу 600-летних керамических изделий, созданных представителями культуры Чанкай, существовавшей в XII-XV веках на территории Южной Америки до прибытия испанских завоевателей. Об этом говорится в сообщении министерства культуры Перу на официальном портале (GOB.pe) правительства республики.

О подозрительной активности на месте археологических раскопок Пампа Либре к северу от столицы Перу Лимы властям сообщил местный житель.

Прибыв на место, сотрудники министерства культуры обнаружили 10 ранее не встречавшихся артефактов — керамических сосудов, включая кувшины, горшки и тарелки.
Археологи установили, что эти изделия относятся к XIV веку и изготовлены чанкайскими мастерами.

Согласно заявлению ведомства, найденная керамика оказалась заметно повреждена. В министерстве добавили, что кражи на археологических памятниках происходят в некоторых частях Латинской Америки довольно часто.

Ранее в Испании археологи нашли редкий меч исламской эпохи, похожий на легендарный Эскалибур короля Артура.

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