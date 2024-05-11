Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Киевской области мужчина бросил гранату в полицейского

В городе Бровары Киевской области мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

close
100%
Shutterstock

В городе Бровары в Киевской области мужчина взорвал гранату посреди улицы, ранив сотрудника полиции. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Нацполиция страны.

«Полицейские отдела реагирования патрульной полиции Броварского районного управления полиции получили вызов по поводу хулиганских действий неизвестного лица», — сказано в сообщении.

Как заявили в Нацполиции, когда они прибыли по указанному адресу, мужчина начал убегать, страж порядка стал его преследовать, тогда злоумышленник кинул гранату в сторону правоохранителя.

«В результате взрыва ранения получили полицейский и сам правонарушитель», — говорится в сообщении.

Как уточнил в своем Telegram-канале, мэр Броваров Игорь Сапожко, инцидент произошел на бульваре Независимости около 20:40 (совпадает с мск). По его словам, подробности случившегося устанавливаются.

В ноябре 2023 года сообщалось, что в селе Сергеевка Одесской области мужчина в камуфлированной форме бросил гранату в автобус. В результате произошедшего взрыва пассажир получил телесные повреждения.

До этого гражданин США взорвал гранату в кафе в украинском городе Тернополь.

Ранее украинский депутат взорвал гранаты на заседании сельсовета.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами