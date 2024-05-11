В Киевской области мужчина бросил гранату в полицейского

В городе Бровары в Киевской области мужчина взорвал гранату посреди улицы, ранив сотрудника полиции. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Нацполиция страны.

«Полицейские отдела реагирования патрульной полиции Броварского районного управления полиции получили вызов по поводу хулиганских действий неизвестного лица», — сказано в сообщении.

Как заявили в Нацполиции, когда они прибыли по указанному адресу, мужчина начал убегать, страж порядка стал его преследовать, тогда злоумышленник кинул гранату в сторону правоохранителя.

«В результате взрыва ранения получили полицейский и сам правонарушитель», — говорится в сообщении.

Как уточнил в своем Telegram-канале, мэр Броваров Игорь Сапожко, инцидент произошел на бульваре Независимости около 20:40 (совпадает с мск). По его словам, подробности случившегося устанавливаются.

В ноябре 2023 года сообщалось, что в селе Сергеевка Одесской области мужчина в камуфлированной форме бросил гранату в автобус. В результате произошедшего взрыва пассажир получил телесные повреждения.

До этого гражданин США взорвал гранату в кафе в украинском городе Тернополь.

Ранее украинский депутат взорвал гранаты на заседании сельсовета.