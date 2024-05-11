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В Белгороде десятки людей пострадали из-за массированного обстрела

Гладков: 30 человек пострадали при обстреле Белгорода и Белгородского района

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о десятках пострадавших мирных жителей при массированном обстреле ВСУ города Белгорода и Белгородского района. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, 28 взрослых и 1 ребенок получили осколочные ранения различных частей тела. Все они доставлены в медицинские учреждения города Белгорода, где медики оказывают им всю необходимую помощь», – сообщил глава региона, отметив, что одна из жительниц не пережила полученных ранений.

По словам Гладкова, в результате атаки повреждены 4 крыши жилых домов. Различные повреждения получили 49 квартир и 4 коммерческих объекта.

Также повреждения получили: городская больница №2, детская областная клиническая больница, спортивный центр и средняя школа №41. Кроме того, от прямого попадания снарядов загорелись 6 автомобилей.

Губернатор отметил, что на местах уже работают оперативные службы.

11 мая в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность. Губернатор области Вячеслав Гладков призвал жителей не подходить к окнам.

Ранее «Газета.Ru» перечислила 5 правил выживания в Белгороде.

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