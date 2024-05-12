Урганта убрали из программы концерта, посвященного юбилею Окуджавы

Актер, телеведущий и шоумен Иван Ургант не выступил на вечере памяти, посвященном 100-летию со дня рождения барда Булата Окуджавы. Его имя исключили из афиш концерта за пару дней до мероприятия, сообщает MSK1.RU.

Как сообщает издание, концерт прошел вечером 11 мая в Москве. Программу мероприятия изменили, убрав имя Урганта из списка артистов.

Вдова барда Ольга Окуджава вышла перед началом вечера на сцену и извинилась за то, что программа была изменена.

«Поверьте, для нас, устроителей этого вечера, это был такой же шок, как и для вас. И вдобавок это было достаточно поздно сделано. Мы получили эти известия 7 и 8 мая. Стало очень сложно как-то решиться проводить концерт», — сказала женщина.

При этом она не произнесла имя Урганта. Также вдова барда не раскрыла причины, почему организаторы должны были изменить программу.

13 марта Ургант сообщил, что вернулся в кино после трехлетнего перерыва. Он опубликовал афишу фильма «Во сне ты горько плакал». Это первое появление Урганта на телеэкранах с февраля 2022 года — после того, как передача «Вечерний Ургант» перестала выходить в эфир. Последним на сегодняшний момент фильмом, в котором он снялся, стала новогодняя комедия «Елки-8» (2021).

Ранее Поплавская возмутилась возвращением Урганта в кино.