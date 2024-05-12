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Еще одна страна заинтересовалась внедрением российской платежной системы «Мир»

Посол Климовский: Маврикий работает над внедрением платежной системы «Мир»

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Максим Дурнев/Sputnik/РИА Новости

Власти Маврикия ведут работу над внедрением в стране карт российской платежной системы «Мир», заявил посол Российской Федерации в Порт-Луи Константин Климовский. Об этом пишет ТАСС.

«Власти Маврикия действительно имеют такие планы, однако сказать с полной уверенностью, что расплачиваться по картам «Мир» можно будет уже в 2024 году, пока сложно», — сообщил дипломат.

В конце апреля глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин заявил, что Центробанк Непала выразил готовность провести консультации с Россией о возможности принятия национальной платежной системы «Мир». При этом глава ТПП отметил, что объем платежей между Россией и Непалом невелик, поэтому экономическая целесообразность интеграции на первых этапах может стать препятствием. По его словам, из-за западных санкций обе стороны испытывают проблемы с переводами.

В конце марта сообщалось, что продажи туров из России на Маврикий за зиму выросли втрое по сравнению с сезоном 2022–2023 годов. Тренд наметился еще в прошлом году. Так, по итогам 2023-го остров посетил 15 601 россиянин, что на 76,7% больше, чем годом ранее (8 831 визит).

Ранее стало известно, что Иран готовится к запуску пилотного проекта по приему карт «Мир».

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