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В МИД РФ назвали «похоронами» Западной Европы «Евровидение-2024»

Захарова: «Евровидение-2024» переплюнуло любую оргию и шабаш

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MFA Russia/Global Look Press

Международный песенный конкурс «Евровидение» в этом году превзошел «любую оргию, шабаш или ритуальное святотатство». Об этом написала в своем Telegram-канале официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Она опубликовала видеозапись с нарезкой выступлений участников «Евровидения-2024» из разных стран. Видеоряд сопровождался музыкой Игоря Корнелюка, которая звучала на «балу у сатаны» в российском сериале «Мастер и Маргарита».

«Евровидение-2024» переплюнуло любую оргию, шабаш или ритуальное святотатство. Похороны Западной Европы проходят штатно. Без сюрпризов», — сообщила Захарова.

До этого израильская певица Эден Голан, которая вышла в финал международного песенного конкурса «Евровидение», попала в базу украинского сайта «Миротворец».

Международный песенный конкурс «Евровидение-2024» проходит в шведском городе Мальме 7-11 мая. В 2022-м России запретили участвовать в шоу после начала военной операции на Украине, однако в отношении воюющего в Газе Израиля такие санкции не применили. Об участниках, фаворитах, скандалах и деталях проведения конкурса в 2024 году рассказывает «Газета.Ru».

Ранее в Госдуме выступили против запрета «Евровидения».

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