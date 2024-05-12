Международный песенный конкурс «Евровидение-2024» выиграл представитель Швейцарии Nemo с композицией The Code. Мероприятие проходило в шведском городе Мальме с 7 по 11 мая.

Второе место занял представитель Хорватии Baby Lasagna (настоящее имя — Марко Пуришич), который исполнил песню Rim Tim Tagi Dim. На На третьей строчке расположились представительницы Украины Jerry Heil и Alyona Alyona (Яна Шемаева и Алена Савраненко) с композицией Teresa & Maria.

В этом году конкурс сопровождался сразу несколькими скандалами. Главный из них разгорелся вокруг участия победительницы национального отбора Израиля Эден Голан. Певица заявила на конкурс песню October Rain («Октябрьский дождь»), в тексте которой организаторы заметили намеки на нападение радикальной палестинской группировки ХАМАС.

Сначала израильский вещатель Kan отказывался менять текст композиции, однако затем все же пересмотрел содержание песни. В итоге певица выступила с композицией Hurricane («Ураган»). Параллельно с этим многие активисты требовали вообще отстранить Голан от участие в «Евровидении».

Еще один скандал связан с участником конкурса от Нидерландов Йостом Кляйном. Его дисквалифицировали непосредственно в день финала. Решение было принято из-за жалобы, которую подала женщина из съемочной группы. Она обвинила артиста в насилии и угрозах. СМИ писали, что Кляйн после выступления в полуфинале якобы вступил в конфликт с фотографом или продюсером.

Подробнее об участниках, фаворитах, скандалах и деталях проведения конкурса в 2024 году — в материале «Газеты.Ru».

Ранее «Евровидение» уличили в фейковых овациях для освистанной израильтянки.