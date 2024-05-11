Ученые объяснили, можно ли создать бесконечный коридор отражений из зеркал

Американские физики из Университета штата Юта объяснили, возможно ли создать бесконечный коридор из отражений, поместив зеркала напротив друг друга. Об этом сообщает научный портал Live Science.

По словам ученых, это возможно, но лишь теоретически. Для достижения бесконечного отражения света необходимы два или больше идеальных зеркал, которых просто не существует в природе, поскольку даже самые совершенные поверхности поглощают небольшое количество попадающей на них энергии.

При каждом отражении всегда есть небольшая потеря, в первую очередь из-за поглощения. Итак, после многих отражений свет полностью поглощается, и, следовательно, отражения заканчиваются», — уточнил профессор Раджеш Менон.

Исследователи отметили, что зеркала отражают от 90 до 98% падающего света. Эффект поглощения можно легко проверить на практике при наличии зеркального коридора. Самые дальние копии отражений становятся плохо различимы.

Тем не менее даже обычные зеркала могут создать от нескольких сотен до нескольких тысяч отражений. Этот эффект можно использовать в таких устройствах как лазеры или солнечные панели, увеличивая поглощение энергии за счет улавливания света в зеркальную ловушку.

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