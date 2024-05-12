В Израиле полиция использовала водометы для разгона митинга

Израильские полицейские применили водометы и конницу, чтобы разогнать антиправительственный митинг в Тель-Авиве. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

После того, как завершилась согласованная с полицией демонстрация, сотни протестующих направились в сторону центрального шоссе Тель-Авива, чтобы заблокировать движение транспорта.

Путь митингующим перегородила конная полиция. Отдельные группы активистов прорвались через заграждения, однако по основной толпе был применен водомет.

Акция протеста не обошлась без столкновений с полицией, которая задержала нескольких активистов.

В конце апреля волна массовых демонстраций протеста прокатилась в Израиле. Крупнейший митинг состоялся возле комплекса правительственных зданий в Тель-Авиве. Участники акции требовали от властей согласиться на условия сделки, которые выдвигают палестинские радикалы, чтобы добиться немедленного освобождения заложников, удерживаемых в секторе Газа. Также митингующие выступили за проведение досрочных выборов, так как считают, что ответственность за сложившуюся ситуацию с заложниками лежит на нынешнем правительстве во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Ранее в Тель-Авиве в толпу протестующих врезался автомобиль.