В Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотников

На территории Курской области объявлена опасность атаки беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По его словам, силы противовоздушной обороны (ПВО) находятся наготове.

Чиновник также призвал граждан сохранять спокойствие.

Вечером 10 мая в Минобороны России сообщили, что средства ПВО уничтожили 17 снарядов РСЗО «Вампир», пять управляемых авиационных бомб и один беспилотный летательный аппарат самолетного типа над Белгородской областью.

В ночь на 10 мая украинский дрон атаковал нефтеперерабатывающий завод в Калужской области. После этого на территории предприятия произошел пожар.

До этого журнал Time со ссылкой на министра стратегических областей промышленности Украины Александра Камышина писал, что украинская сторона разрабатывает свои беспилотники на секретных базах, откуда запускает их в направлении российских городов без предварительных испытаний.

Ранее Матвиенко назвала бесчеловечными атаки ВСУ на мирных граждан и города РФ.